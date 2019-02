Gler seg til kvar øving

Nyhende

Torsdag er det klart for premieren i Operahuset Nordfjord, og med førestillingar både fredag og laurdag.

Ingeborg har alltid vore glad i teater og musikk, og no skal ho spele ei av hovudrollene i skulemusikalen.

Største rolla

Tidlegare har ho vore med i ulike oppsetjingar som Elskhug og eksis og skulemusikalane Skjønnheten og udyret og 2025. Der har ho hatt store roller, men rolla som bondejenta Laurey vert den største rolla ho har hatt hittil.

Øvingane for skulemusikalen er i gang for fullt. Ingeborg fortel at det er lange, men kjekke dagar. Det verkar som at det ikkje er noko problem å bruke vinterferien på oppsetjinga Oklahoma.

– Det er eit fantastisk samhald, og alle øvingane er utruleg lærerike. Vi har øving omtrent kvar dag, og sjølv om at det er lange dagar kosar eg med. Eg gler seg til kvar einaste øving, fortel Ingeborg.

Med bein i nasen

Rolla hennar, Laurey, er ei 19 år gammal bondejente, som bur på ein gard saman med tanta si spelt av Alexa Maria Valentina. Bondejenta Laurey er veldig forelska i cowboyen Curly som er spelt av Peder Naustdal (16). Denne rolla likar Ingeborg godt, fordi ho får spele ein jente med bein i nasen.

Det er kanskje ikkje så mange som har høyrt om musikalen Oklahoma, men Ingeborg er overtydd om at den kjem til å falle i smak hos dei fleste.

Ho fortel at musikalen er både humoristisk, romantisk, dramatisk og eigentleg veldig variert.

– Eg håpar at mange kjem på oppsetjinga, som vi har jobba lenge med. Det er ei sjarmerande førestilling som passar både barn og vaksne. Eg er sikker på at musikalen blir veldig bra, og at ein ikkje kjem til å angre om ein tar turen, meiner ho.