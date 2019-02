Cruisevekst i vest - dei store destinasjonane aukar mest

Nyhende

Nokre hamner får også færre cruiseskip på besøk i år, men 2019 gir ein trafikkauke på litt over 6 prosent for Vestlandet. Frå 2017 til 2018 var veksten på 12 prosent. For heile landet er veksten frå i fjor nær 8 prosent, viser tal Nynorsk pressekontor har henta inn.

Innovasjon Noreg gir ut prognosar og statistikk over cruiseturismen til Noreg. Ein tidlegare rapport viser at 3 prosent av den globale marknaden seglar til Noreg og at Fjord-Noreg har over 70 prosent av den norske marknaden. No opplyser det statlege selskapet at dei ikkje har dei endeleg tala for 2018 og viser til det plar komma ein rapport om hausten.