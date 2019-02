Jordskifte legg til rette for å gjere gråstein om til gull

Nyhende

– Nei, det er ikkje eit eventyr, men handlar om noko så usexy som jordskifteretten sin målmedvitne innsats når det gjeld opprydding i eigartilhøve, kartlegging og registrering som legg til rette for at det kan gjerast store investeringar med tilhøyrande verdiskaping i høgfjell og anna utmark i distrikta.

Detektivarbeid

Nordfjord jordskifterett har dei siste åra gjennomført mange saker der dei saman med partane har drive detektivarbeid og leita seg fram i gamle skattematriklar for å finne smørskyld og fiskeskyld, og dei har grave under tjukke lag med torv og mose for å finne fram gamle merkesteinar. Så har dei bora ned nye grensemerke, gjennomført jordskiftesaker og registrert areala på dei rettmessige eigarane og med den parten som dei har krav på.

Eigedommane har fått tildelt identitet, gnr.,/bnr. Dei er ført inn i matrikkelen og finst søkbare i dei offentlege kartverka. Dette er ikkje berre viktig og nyttig arbeid, men ofte heilt avgjerande for vekst og utvikling.

Opprydding i eigedomstilhøve

Jordskifterettsleiar i Nordfjord, Eivind Helleland viser konkret til to store saker i Nordfjord der dei har vore tungt inne med jordskifte og gjennomført ei naudsynt opprydding i eigedomstilhøva for å legge til rette for millioninvesteringar som gjev verdiskaping i fjellheimen. Turistanlegget Loen Skylift med gondolbane 1011 meter rett opp og vindmølleparken Mehuken ved Kråkenes er synlege bevis på ny næring som står fjellstøtt og går så det susar, bokstavleg tala. Også ein ny vindmøllepark, Okla på Stadlandet i Selje er i emning med god hjelp av jordskifteretten sitt arbeid.

Utbygging på annan manns grunn

På Mehuken hadde Kvalheim kraft bygt ut vindkraftanlegg og gjort avtalar om kompensasjon med dei grunneigarane som dei trudde eigde området anlegget står på. Dei hadde investert 275 millionar kroner og drive i over ti år, før det vart sett fram krav om å få avklara kven som er dei eigentlege eigarane av arealet. Problemet var at det fanst inga kartfesting av eigartilhøva. Utbyggarane hadde skrive kontrakt med dei som sjølve trudde at dei hadde full eigarskap til området, men til slutt kom den rettmessige eigaren og hevda sin rett. Dette vart ikkje endeleg avklara før handsaming av ankesak i lagmannsretten. Gamle jordskifteprotokollar viste at det i 1880-åra hadde blitt lagt ut eit hestebeite i midten av fjellplatået der vindmøller var i drift, og grunneigarane kravde ei rettsutgreiing for å klargjere eigedomstilhøva.

Gjekk systematisk til verks

Jordskifteretten i Nordfjord vart kopla inn. Dei gjekk systematisk til verks og leita seg tilbake til storskifte frå 1886, der protokollen til storskiftekommisjonen kasta lys over eigarforholda.

Jordskifterettsleiar Eivind Helleland legg vekt på at dette ikkje var eit rett fram og enkelt arbeid, du må tyde den tids handskrift og vite litt både om naturen og kulturen. I eit slikt storskifte var det mange omsyn å ta, mange partar ein skulle ta omsyn til for å bevare ein god tone i bygda. Område hadde blitt oppmerkte og fordelte på gardsnivå.

Tilbake til smørskyld og fiskeskyld

Utgangspunktet var tre gardar på Kvalheim. Både kommunen, utbyggarar og grunneigarar trudde at det var gardane på Myre og Ytre Kvalheim som eigde området vindparken står på, men så viste det seg altså at bruka på Indre Kvalheim eigde 800 dekar på fjellet der ein del av vindmøllene var plasserte.

Gardane har opp gjennom tida blitt oppdelte i mange bruk, og bruka er blitt utvida med utmarksteigar knytt mot innmarka i tråd med behovet. Kråkenesfjellet vart i 1886 delt inn i fire store område. Men ingen kjende nøyaktig til kvar grensene gjekk og kor stor del dei ulike bruka hadde.

Har ikkje partane ein avtale om kor stor eigarpart den einskilde har i eit uregistrert jordsameige, så skal ein gå tilbake til smørskylda eller fiskeskylda frå 1830-talet, til matrikkelen som viser kva det enkelte bruk skulle betale i skatt. Dette vart i den tida rekna i smør eller fisk, seinare til dalarskyld og så over til mark og øre. Lovgjevar har kome fram til at dette er det beste ein har å ta utgangspunkt i dersom det ikkje finst nokon avtale, og smørskyld eller fiskeskyld vert av jordskifte så gjort om til eigarbrøk og prosentvis eigardel.

Frå botnen av

I denne saka på Kråkenesfjellet vart det gjort utgreiingar heilt frå botnen av. Jordskifterettsleiar i Nordfjord, Eivind Helleland fortel at ein jobba seg igjennom kvar gard og oppdelingar som har skjedd i ulike bruk.

Med utgangspunkt i storskifteprotokollen og kjentmannen Torfinn Kråkenes, som kunne mykje om historia og stadnamn, fekk jordskifteretten god hjelp til å leite fram gamle grensemerke. Jordskifteretten oppretta nytt bruksnummer og rekna ut den prosentvise fordelinga på dei enkelte bruka, og dei rettmessige eigarane får no inntekter utifrå sin del og kvar festepunkta for vindmøllene er plasserte.

Viktig for bygdene

– Dersom det ikkje har blitt gjort rettsleg utgreiing av eigedomssituasjonen, har ikkje kommunane oppdatert kunnskap i matrikkelen. Ein har gjerne berre nokre ufullstendige kart, og avtalar kan bli gjort på feil grunnlag. Det klassiske er at kommunen ønskjer aktivitet og utbygging og gjer sitt beste for å opplyse om kva som er eigarsituasjonen, men dei manglar oppdatert informasjon sidan mange område manglar avklara eigartilhøve. I slike situasjonar bør jordskifte koplast inn for å rydde opp, påpeikar Helleland.

Jordskifterettsleiaren ser på det å få rydda opp i eigarforhold som veldig viktig for bygdene. Det er lettare å samarbeide når ein veit kvar grensene går.

– Får ein formalitetane på plass, kan ein byrje å diskutere vegbygging, hyttebygging eller anna inntektsgjevande bruk av utmarka.

– Endå viktigare i framtida

Utgangspunktet på Mehuken ved Kråkenes var at ein ikkje heilt visste kvar grensene gjekk. Den forståinga av grensene som ein del av grunneigarane hadde, var ikkje heilt korrekt. Eit 800 dekar stort beite hadde gått i gløymeboka.

–Jordskifte gjorde ein grundig jobb. Eg synest dei var veldig ryddige. Godt arbeid, seier Torfinn Kråkenes, som fungerte som kjentmann for Nordfjord jordskifterett då dei jobba med registreringane på fjellet der Mehuken vindmøllepark er ein realitet.

Kråkenes fortel at dei i samband med saka fann grensemerke som var 20 cm under torva.

– Mange ting hadde gått i gløymeboka. Jordskifteretten fekk fram mykje gammal kunnskap. I tillegg til gamle dokument er det viktig med lokalkunnskap og å kjenne kulturen og lokale namn i området for å kunne tolke og forstå det som står i dei gamle protokollane.

– Har lokalkunnskap

– Jordskifteretten har lokalkunnskap. Eg trur jordskifteretten si betydning kjem til å bli endå viktigare i framtida, seier Kråkenes. Han peikar på det faktum at mange gardar ikkje lenger er i drift, det er mindre bruk av utmarksbeite og gjerda forsvinn. Grensemerka blir nedgrodde og innarbeidde namn frå gammalt av vert ikkje haldne i hevd. Få har kunnskap om kvar det er når det blir vist til stadnamn i gamle dokument.

Kråkenes peikar på at dei som har vakse opp på gardane har ein viss kjennskap til historia, men no er det mykje utskiftingar når det gjeld eigarskap. Framande kjem inn og kjøper gardar. Dei kjenner ikkje historia.

Jordskifteretten si rolle

Eivind Helleland er oppteken av at jordskifte si rolle må bli meir påakta og brukt i dette viktige arbeidet med å gå opp grenser og få formalisert eigarskap.

Tradisjonelt har jordskifterettane i stor grad blitt brukt til å dele opp eigedommar. Det dei no gjer i samband med uregistrert jordsameige er på ein måte det motsette. Her blir det lagt til rette for å utnytte området saman, i staden for at den enkelte skal ha sine nokre få prosent.

Ved å stramme opp eigarskapet og få klarlagt kvar ein står i forhold til kvarandre, kan ein samarbeide om tiltak. Jordskifteretten hjelper også til med å opprette utmarkslag, der ein har stemmerett etter andel. Mange trur at alle har like mykje dei skulle ha sagt i eit sameige, men det er meir som aksjepostar, forklarer Helleland. Han fortel at dei ikkje minst har hatt mange jordskiftesaker knytt til rettigheiter når det gjeld jakt i felles utmark.

Fjellsatsing er blitt pengemaskin

Nordfjord jordskifterett var ein viktig bidragsytar i arbeidet med å få realisert gondolbana Loen Skylift med tilhøyrande restaurant og turistanlegg 1011 m.o.h på fjellet Hoven i Loen.

For Hoven-Loen AS gjennomførte Nordfjord jordskifterett saker der føremålet var å leggje til rette for ei gondolbane frå fjorden og opp til Hoven. Her var mange grunneigarar i sameige, men her hadde utbyggarane klarert mykje på førehand og inngått minnelege avtalar.

Medan ein på Mehuken hadde tjuvstarta og kom i eit skikkeleg uføre, hadde utbyggarane i Loen i langt større grad gjort heimeleksa si og byrja i rett ende. Også her var utgangspunktet eit uregistrert jordsameige, men Hoven-Loen hadde via konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PWC) gjort mykje av forarbeidet sjølv i form av avtalar med grunneigarane. Det dei trong hjelp til var å få gjennomført vedtekne reguleringsplanar.

Her vart det tre separate jordskiftesaker, ei nede ved fjorden der ein mellom anna flytta rettar, ei sak oppe på fjellet for å legge til rette for utbygginga der og ei sak knytt til framføring av veg til fjellplatået.

Flytta naustrettar

Nede ved sjøen der gondolbana Loen Skylift har sitt startpunkt, var det over 20 grunneigarar. Her vart naustrettar flytta og fordelte i samsvar med vedtekne reguleringsplanar, og det ferdige resultatet eigarmessig svært mykje endra samanlikna med førsituasjonen.

Tinglysinga tillèt ikkje frådeling av tomter frå uregistrert sameige, og oppe på høgfjellet vart det målt opp ei stor tomt der grensemerke vart bora ned.

Området som vart skilt ut, fekk eige bruksnummer, og det vart etablert festerett for selskapet, slik at dei raskt kunne kome i gang med utbygging. Grunneigarane fekk kartlagt kor stor andel kvar av dei eig.

– Nyttig å bruke jordskifteretten

PricewaterhouseCoopers (PWC) har gode erfaringar med å samarbeide med Nordfjord jordskifterett.

– Vår rolle var å hjelpe selskapet Hoven-Loen AS med å få hand om grunnen. Det har vore veldig nyttig å bruke jordskifteretten for å få ei samla løysing, i staden for ein og ein grunneigar. Jordskifteretten tok alt på ein gong, og det enda opp med ryddige og oversiktlege forhold. Det er bra for både utbyggar og partane, seier advokat Gunn Merete Paulsen, som representerte PricewaterhouseCoopers (PWC) i denne saka. Hoven-Loen hadde via PWC gjort avtalar med grunneigarane, og jordskifte gjekk inn i arbeidet med å få overført heimlar, frådelt parsellar og rydda opp i grunnforholda.

– Når det er så mange grunneigarar og her er rettar knytt til sjø, så er det ein ganske stor jobb, seier Paulsen.

Gode tilbakemeldingar

Jordskifterettsleiaren i Nordfjord, Eivind Helleland poengterer at arbeidet med arealet til Hoven-Loen er eit godt eksempel på at også private utbyggarar kan gjere seg nytte av jordskifteretten ved realisering av regulerte nye utviklingsprosjekt.

Store verdiar i spel

– Hoven-Loen var ei omfattande sak som vart høgt prioritert av Jordskifteretten i Nordfjord. Det var store verdiar i spel, og utbyggarane hadde hastverk med å kome i gang.

– Loen Skylift ville ikkje hatt ei slik framdrift utan jordskifte sin medverknad, poengterer Eivind Helleland. Her er det no investert fleire hundre millionar kroner i gondolbane, restaurant og infrastruktur. Det er eit anlegg som heilt frå starten av er blitt ein turistmagnet der besøket overstig alle forventningar, og der ein no er i ferd med å bygge ytterlegare ut.