Eit vitalt pensjonistlag

Nyhende

Det seier Svein Fjørstad, styremedlem og sekretær, og Marit Lefdal, leiar i Eid Pensjonistlag. Begge vart attvalde som høvesvis styremedlem/sekretær og leiar på årsmøtet til Eid Pensjonistlag den 12. februar.

Styret

Dei andre i styret er Per Hagen, nestleiar, Bodil Strøm, kasserar. Nils Rognes, Irene Wedvik og Toril Sørland, vart attvalde som styremedlemer. Revisorane John Os og Anders Nordbø held også firma i sine verv.

– I tillegg vart det attval på dei som stilte seg til disposisjon både i lotteri- og turnemnda, seier Marit Lefdal.

Ikkje samanslåing

–Ein viktig del av arbeidet til Eid Pensjonistlag, er å jobbe for at laget får auka påverknad i eldrepolitikken i nye Stad kommune, ved tidleg involvering gjennom eldrerådet i aktuelle eldrepolitiske saker, seier Lefdal og Fjørstad.

–Når Selje, Bryggja og Eid blir ein kommune, er det då aktuell politikk å slå saman pensjonistlaga?

– Det er ikkje aktuelt å slå saman laga, men eit nærare samarbeid mellom pensjonistlaga på Stad, i Selje, på Bryggja og i Eid er aktuelt. På den internasjonale eldredagen hadde pensjonistlaga i Eid, Vågsøy og Bryggja samling på kulturhuset på Raudeberg. Denne samlinga var det eldrerådet i Vågsøy som stod bak, seier Marit Lefdal som legg til at pensjonistlaga i nye Stad kommune har fått 20.000 kroner frå «Bli Kjent-fondet». i Stad 2020.

– Midlane som vi har fått vil bli brukt til det dei er meint for- å bli betre kjende med kvarandre. Det kan også leggast til at det er oppretta eit arbeidsutval for pensjonistlaga i Stad kommune, der alle pensjonistlaga i Stad kommune har ein representant med vara.

Auka medlemstalet

Kor mange medlemmer er det i laget?

–Per 1. januar 2019 205 medlemmer. Vi fekk ein auke i talet på medlemmer då dei som hadde stått direkte tilslutta Norsk Pensjonistforbund vart ført over til det lokale pensjonistlaget.

Utvikle aktivitetstilbodet

–I tillegg til å jobbe med viktige saker innan eldreomsorg og pensjonistar sine rettar, har vi lagt opp ein handlingsplan for 2019. Det er mange viktige moment i handlingsplanen. Eit sentralt mål er aktivisering av medlemmane gjennom å utvide og utvikle aktivitetstilbodet. Utgangspunktet er at alle menneske har rett til ein meiningsfylt kvardag. Dette er eit sentralt mål for Eid Pensjonistlag. Vi arrangerer turar. Vi har fast kafe på Kringla kvar tysdag. Det er også slik at medlemmene sjølve kan legge opp til aktivitetar som måtte fenge, seier Marit Lefdal og Svein Fjørstad som ønskjer alle pensjonistar velkomne til fellesskapet i Eid Pensjonistlag.