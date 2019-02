Nyhende

For nokre år tilbake bestemte Linn Hjelle, frå Nordfjordeid, seg for å oppfylle draumen sin og hjelpe andre som ikkje har det like bra som dei som er busett i land som mellom andre Norge. Den første reisa som frivillig tok Linn i fjor då ho reiste til Fiji og var frivillig i ein lokal barnehage i byen Nadi. Så reiste ho til Sri Lanka der ho var frivillig på eit prosjekt i helsevesenet. No har turen gått til Filippinane og til barnehage og barneheimar.

– Med ein 2–4 ordning i Nordsjøen ville eg utnytte fritida mi på best mogleg måte. Livet er for kort til å angre på ting ein ikkje fekk gjort, og eg er så glad for valet eg tok som gjer at eg får oppleve all denne kjærleiken til barna. Det set ditt eige liv i perspektiv. Å glede andre er det beste du kan gjere.

Filippinane

Filippinane er ein øystat i Stillehavet med over 7100 øyer. Desse øyene har over 20 aktive vulkanar og ligg i eit av dei mest ustabile områda på Jorda. Dette fører til at øyene i Filippinane ofte blir ramma for naturkatastrofar som mellom andre tyfonar, jordskjelv og vulkanutbrot. Filippinane er eit land som også har vore prega av politisk kaos, korrupsjon i fleire år, og 40 prosent av befolkninga lev under fattigdomsgrensa på ein dollar om dagen, ifølgje Linn.

– Skule er gratis i Filippinane, men mange barn i dei fattigaste områda får ein tøff start på livet. Fattigdom tvingar mange til å jobbe i staden for å gå på skule. I tillegg reiser mange føresette vekk for å jobbe eller hamnar i fengsel, noko som fører til at barna ofte hamnar på gata og blir utsett for menneskehandel, rekruttering av barnesoldatar og utnytta i sex-industrien.

– Eg besøkte ein barneheim for jenter og over halvparten var blitt misbrukt og har store traume. Profesjonell hjelp er dyrt og det vert vanskeleg å få hjelp. Det er inga tvil om at dette landet treng hjelp, spesielt barna som veks opp på denne måten, fortel Linn.

Vil byggje hus

7. februar kom Linn til Filippinane for å jobbe i seks veker i ein barnehage nord på øya Cebu. Der er det ein førskulelærar og 50 barn. I helgene besøker ho barneheimane i byen Bogo. Men før ho reiste samla Linn inn fotballdrakter og leikar. I forbinding med reisa til Fiji i fjor tilbydde Jannicke Hagen Henden, styreleiar i Eid fotball, utrangerte drakter frå Eid fotball til barna, men sidan Linn allereie var komen heim vart det vanskeleg å få overlevert dei. Då Linn skulle reise til Filippinane var det naturleg å ta kontakt igjen.

– Ho har no tilbydd seg å samle inn fotballsko også, for ei sportsglede dette gjev gutane. I tillegg har familie og venner heime kome med leikar som eg tok med. Lego var utan tvil den største favoritten, fortel ho.

Før Linn reiste søkte ho opp andre norske frivillige på Filippinane. Då fant ho May Britt Tynes frå Sykkylven som i snart 20 år har jobba for dei fattigaste barna i byen Bogo. No har Linn og May Britt eit ønskje om å byggje eit hus for dei 21 gutane på barneheimen Icon Hope, og starta innsamlinga for få dagar sidan.

– Gutane bur i ei «hytte» som er liten og i dårleg stand. Desse gutane har fått ein tøff start på livet og mangel på foreldre og familie er vanskeleg nok i seg sjølv. Eg håper at dei ein dag kan få sove i ei seng, ha meir enn eitt par sko og finne glede i leikar og sport som vi gjere i Norge. Dei treng også tallerken å ete på, hygieneartiklar og kle.

– Ein kan sjølvsagt ikkje redde heile verda, men eg har i alle fall funne mitt og det er då noko, seier Linn.