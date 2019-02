Sosialt, kjekt og nyttig - musikk, dans og drama

Nyhende

Går du på kulturfaga musikk, dans eller drama ved Firda vidaregåande skule får du med deg både spesialisering og studiekompetanse. Etter ferdig utdanning går nokre vidare med si interesse, men det er også mange som studerer andre fag.

–Eg trur nesten ein kan få bruk for undervisninga ved drama i alle slags yrke. Vi lærer å bli trygge på å bruke stemma vår, og i dei fleste yrke må ein no snakke med andre, seier Rakel Sørhaug frå Bryggja. Ho går siste året på programfaget drama, og har ein draum om å blir skodespelar.

–Det var på ungdomsskulen i Vågsøy vi hadde valfaget sal og scene. Då kom tanken om at eg kanskje kan bli skodespelar. Og etter tre år her på Firda er eg blitt meir sikker på at eg vil følgje draumen min, seier Rakel som nyleg stod på scena i skulemusikalen «Hair».

–Kvart år set alle som går i 3. klasse ved musikk, dans og drama opp ein musikal som blir vist for publikum i Trivselshagen her på Sandane. Det er kjempekjekt og gjev oss endå eit høve til å arbeide saman mot eit mål, seier Rakel og får støtte frå Greta Søreide Gjengedal som går tredje året på programfaget dans.

–Musikalen er det optimale eksempel på det vi lærer om å løfte i flokk. Når ein skal øve fram til førestillingar har alle ei oppgåve. Alle må yte sitt, og til saman kan det blir ei fantastisk oppleving, seier Greta som ikkje er like sikker på om ho vil blir profesjonell dansar.

–Eg har sendt søknad til ulike danseskular. Å vere proff dansar er eit knallhardt yrke, men ein kan undervise i dans til dømes, seier Greta som har dansa i kulturskulen sidan ho var åtte år.

–På desse tre åra på dans her på Firda vidaregåande har vi lært utruleg mykje. Det handlar mykje om teknikk i dei tre dansesjangrane klassisk ballett, jazz og moderne dans. Vi har veldig gode dansesalar her ved skulen og lærarar som har mykje å lære vekk, seier Greta som går i ei klasse på elleve elevar.

– Dei som startar opp på dans her ved Firda har ulik erfaring frå før. Og undervegs er det både dei som siktar seg inn på ein veg vidare med dans, og dei som vil ha det som ein hobby, seier Greta som hadde dans samt fleire oppgåver i musikalen.

Elias Allmenning Voll går siste året på programfaget musikk. Han har slagverk som hovudinstrument, eit instrument han har spelt sidan barneskulen.

–Eg var vel ikkje særleg i tvil om at eg skulle velje musikk på vidaregåande. Eg har spelt fiolin sidan 2. klasse på barneskulen, og slagverk også sidan barneskulen. Etter kvart satsa eg berre på slagverk, så det blei naturleg mitt val her på musikk ved Firda, seier Elias som har fått eit allsidig innblikk i musikken si verd etter snart tre år.

–Vi har mykje musikkteori. Det handlar om musikkhistorie, lære om ny musikk, høyrelære, rytmelære og korleis komponere og lage musikk sjølve til dømes, seier Elias som gjerne skulle hatt meir fokus på speling av sitt hovudinstrument i løpet av skuletida.

–Eg meiner det er for lite fokus på det å skulle spele og drive med utøvande musikk. Ein time med øving på slagverk og ein time med gruppeøving i løpet av veka er for lite. Det har ført til at eg har måtte bruke mykje tid heime om kveldane med øving på slagverket, seier Elias som no har søkt seg vidare til høgskuleutdanning innan musikk både i Bergen og Oslo.

–Mitt heilt klare mål er å leve av musikken. Aller helst med jobb i eit orkester. Men også andre jobbar innan musikk kunne eg tenkje meg. Yrkeskarrieren mi blir i alle fall noko innan musikk, det har eg vore bestemt på lenge. Eg kjem frå ein familie der mange driv med musikk, så det har vore ein sentral del av livet mitt i alle år, seier Elias.

Ved sidan av opplæring på eige instrument, får ein også opplæring i to biinstrument ved programfaget musikk på Firda vidaregåande skule.

Dei tre elevane på kulturfag vil også understreke godt samhald mellom elevane på desse linjene.

–Det er slik at vi arbeider i team fram mot eit resultat. Alle er like viktige, og saman kan vi få til fantastiske resultat, seier dei tre som trur at resultatet i dei andre faga også blir betre når ein får utløp for kreativiteten i skulekvardagen.

–Vi har ein variert kvardag, og kulturfaga gjev oss overskot til også matematikk og norsk, seier dei.