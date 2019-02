Nytt opplæringstilbod

Nyhende

– I Nordfjord har vi mange bedrifter som utviklar produkt innan plast og kompositt. Over tid har desse bedriftene etterlyst fagutdanning innan det dei fagfelt dei jobbar med. I tillegg til å gje ungdom ei utdanning, har også dei vidaregåande skulane eit ansvar for å gje ungdom ei fagutdanning i yrke der vi veit det er etterspurnad etter faglært arbeidskraft. På denne bakgrunn startar Måløy Vidaregåande Skule eit VG2 tilbod innan Plast og Kompositt frå hausten 2019, seier lærar Andreas Rundereim og viser til at bedrifter som Brødrene Aa i Hyen, Strukturplast på Sandane, Easyform og Eurobåt i Måløy, Saga Boat og Stadpipe i Selje og Øien Båt på Stårheim er blant dei som bidreg med praksis- og læreplassar.

Elevbesøk

Nordfjordregionen er ein av to regionar i landet der produksjon i kompositt står sterkt med mykje spisskompetanse. Dette har mellom anna ført til eit tett samarbeid med komposittmiljøet rundt Kongsberg og Raufoss, som er den andre regionen som har sterke bedriftsmiljø på dette området.

– Det er elevar som i dag går på vg1 teknikk og industriell produksjon som er aktuelle for å gå vidare på vg2 plast og kompositt. For at elevane skal få eit innblikk i kva desse bedriftene produserer har vi hatt fleire besøk på aktuelle bedrifter, seier Andreas Rundereim.

Med i planen vidare

– Det vi har sett når vi har besøkt nokre av verksemdene, ser spennande ut. Men mange av oss som i dag går på vg1 teknikk og industriell produksjon har lagt ein plan for kva vi ønskjer å gå vidare på. Når det er sagt, så er det viktig å legge til at tilbodet innan plast og kompositt ser spennande ut. Slik sett har eg det med i planen vidare, seier John Olav Nordbø, elev på vg1.

Dei same haldningane gjev fleire av medelevane til John Olav uttrykk for. Men ein viktig grunn til at fleire av elevane no vurderer å gå vidare på det nye tilbodet ved Måløy vgs., har samanheng med at komposittindustrien i regionen lover både praksis- og læreplass til dei som vil satse på denne utdanninga.

Høgteknologi

Lærar Andreas Rundereim understrekar at å jobbe med plast og kompositt på mange område er høgteknologi. I tillegg kan dette yrkesvalet også vere ein start på vegen vidare.

– Men det viktige å ta med seg, er at eit fagbrev i seg sjølv er ei viktig ballast å ta med seg før ein eventuelt vel å ta høgare utdanning. Dei beste ingeniørane er som regel dei som har våre også har jobba med produksjon.

Brødrene Aa

Brødrene Aa har fleire båtar under produksjon. Ikkje berre for det norske marknaden, men også i den internasjonale marknaden. Bedrifta i Hyen kjøpte nyleg produksjonsbedrifta Eikefjord Marine i Eikefjorden for å sikre kapasitet til å kunne levere dei båtane som bedrifta har skrive kontrakt på. Bedrifta har båtproduksjon, ein del produksjon av deler i kompositt, m.a. fronten til flytoget og beskyttelse av produksjonsutstyr som er plassert på sjøbotnen i Nordsjøen.

Easyform og Eurobåt

Easyform og Eurobåt i Måløy held på å bygge ny ferje i kompositt som skal trafikkere ruta Barmsund – Barmen. Dette er dessutan den fyrste komposittferja som både har elektrisk framdrift og som er godkjend for transport av brannfarleg stoff. Easyform, med nordeuropas største fres, lagar formene som vert brukt til støypinga av ferja.

Stadpipe

Stadpipe på Stad, med sitt spesialområde røyrsystem til fiskeflåten og oppdrett, har jamt stor auke i etterspurnaden etter leveranse av sine produkt, og bedrifta er stadig ute etter å skaffe seg nye fagarbeidarar for å dekke inn behovet for folk til produksjon og installasjon/vedlikehald.

Strukturplast

Strukturplass er leiande i Norge når det gjeld produksjon av komponentar i NORSelast, eit kompositt med svært høg slitestyrke og haldbarheit. Materialet vert brukt i alt frå fenderar til sliteskjær på brøytebilar. Strukturplast produserer og leverer og ferdige baderom til både bygg og industri. Dessutan er produkt til veg og anlegg, der beskyttelse av personar og utstyr er prioritert, og eit produktområde.