Mangel på faglærde kokkar

Nyhende

Både Nathalie Jordalen, frå Måløy, Sondre Wik Leite, frå Eid, og Natalie Uthaug, frå Byrknesøy i Gulen, høyrer til i alle desse kategoriane, og har bestemt seg for å bli kokkar. Alle tre går på vg1 restaurant og matfag ved Måløy vidaregåande skule. Sjølv om dei har bestemt seg for å gå den kulinariske vegen når det gjeld yrke, har dei ulikt syn på kor dei ønskjer å utøve sitt framtidige yrke.

Fiskebåt

–Eg kjem frå eit område som er sterkt dominert av fiskeri, så eg har bestemt meg for at eg vil bli kokk/stuert på fiskebåt, seier Natalie Uthaug som meiner at ho både er sjøsterk nok til å satse som kokk på fiskebåt.

Oljeplattform

Sondre Wik Leite ser også for seg ei yrkeskarriere til havs, men då helst på ein av oljeinstallasjonane i Nordsjøen.

–Først vil eg seie at eg alltid har hatt lyst til å bli kokk. Måløy vidaregåande har ei veldig god kokkelinje, så valet var slik sett enkelt. Etter to år her kunne eg godt tenkt meg ein jobb som kokk på ei oljeplattform i Nordsjøen. Alternativet kan eventuelt vere eit større fartøy i handelsflåten, seier Sondre.

Hotell eller hurtigruta

Nathalie Jordalen, som også kjem frå eit samfunn sterkt prega av fiskeri, iallfall historisk, kan ikkje tenkje seg å jobbe på fiskebåt.

–Eg ser føre meg hotell, eller kanskje kokk på hurtigruta, seier ho.

Etterspurde

Det alle tre veit er at dei vil vere etterspurde lærlingar når dei er ferdige på vg2 kokk. At dei er elevar ved ein skule som har lange fagtradisjonar og dyktige, engasjerte lærarar som legg vekt på at elevane skal bli gode fagarbeidarar, er eit stort pluss. Skulen har eit nært samarbeid med lokale serveringsbedrifter, og har jamleg besøk av kokkar i norgeseliten som har vore tidlegare elevar ved skulen.

– Vi har eit kreativt læringsmiljø med høgt fagleg fokus og god trivsel. Her kan du finne ditt framtidsyrke med fagleg styrke. Når du vel utdanningsprogrammet restaurant- og matfag får du ei allsidig utdanning som kan brukast over heile verda. Du utdannar deg til å kunne arbeide i kreative, spennande og internasjonale miljø, seier Bente Iren Vonheim som er ein av lærarane på restaurant og matfag ved Måløy vidaregåande skule.

Les meir om Måløy vgs. her og her.