Kult å forstå korleis verda fungerer

Med kvite frakkar og vernebriller på rår det ei alvorleg og litt spent stemning. Kjemielev Anne-Marie Roset har fått i oppgåve å blande hydrogenperoksid, Zalo og kaliumjodid. Til allmenn jubel skjer det ein kjemisk reaksjon som gjer at blandinga endrar både konsistens og farge.

Kjemi er magi!

Det som i utgangspunktet var blanke, nesten fargelause væsker, er forvandla til ein gulaktig masse som eser utover og dannar eit tjukt, varmt skum som slett ikkje vil halde seg nede i glaskolben.

– Her har det skjedd ein eksoterm reaksjon, det har blitt frigitt energi, og difor er det varmt. At det blir gult, skuldast innhaldet av jodid, forklarer elevane.

– Vi gjer masse forsøk. Det er kjekt. Då skjønar du teorien betre, seier Modesta Nainytè.

Forstår samanhengane

Helene Paulsen vurderer å bli bioingeniør eller å ta ein bachelor i kjemi. Ho tek både biologi og kjemi og tykkjer det er veldig interessant.

– Når ein koplar biologien opp mot kjemi, forstår ein samanhengane endå betre.

– Det er ganske tøft at du forstår meir og meir av korleis verda heng saman.

– Utviklingslæra og at det er ein viss struktur og eit visst system, at ingenting er tilfeldig. At alt har oppstått av ein grunn. Det fascinerer meg, seier ho.

Bør prøve

Realfaga matematikk, fysikk, biologi og kjemi gir ekstrapoeng når du søkjer på høgare utdanning. Helene oppfordrar ungdom til å ta realfag dersom dei har interesse for det. – Har du litt lyst, så bør du prøve, er hennar råd til dei som no skal søkje på vidaregåande skule.

Bruker avansert matematikk

Stryn vidaregåande skule

Stryn vidaregåande skule har om lag 300 elevar fordelt på studiespesialisering og yrkesfag. Skulen held til midt i Stryn sentrum og er samlokalisert med biblioteket. Studiespesialisering har to parallellar og tilbyr realfag, samfunnsfag, økonomi og språk. På yrkesfag kan du velje bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag eller service og samferdsel. Det nye av året er at ein har fått tilbake TIP (teknologi og industriell produksjon). På studiespes. kan du òg velje breidde- eller toppidrett (handball/fotball). I tillegg har ein landslinje i skiskyting, der du anten kan gå studiespes. eller bygg.

Rektor Anders Bruvoll fortel at elevrådet er aktive og arrangerer mykje moro i den felles kantina, noko som samlar elevane og skapar eit godt miljø ved skulen.