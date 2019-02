Klart for Open Hall

Nyhende

Eid kommune har vedteke redusert halleige, og i tillegg opna opp for gratis halleige for Open Hall på fredagskveldar. Det er lagt opp til at alle lag og organisasjonar kan arrangere dette, og første lag ut er Haugen IL Handball og Eid IL Handball. I samband med dette har dei to handballgruppene også starta opp eit samarbeid med Eid frivilligsentral i Eid kommune. No er dei klar for å arrangere den første kvelden med Open Hall 1. mars. Den andre kvelden er også klar og vert 5. april. Aldersgruppa er alle ungdommar mellom 13 og 19 år.

– Vi har snakka om Open Hall lenge, men grunna dyr halleige har det ikkje vore mogleg å arrangere noko før no. Det er også mange ungdommar som har etterlyst eit slikt tilbod, fortel Hilde Nord Haugland, leiar i Haugen IL Handball, Rune Hanebrekke, leiar i Eid IL Handball og Magni Strømmen, arrangementsansvarleg og styremedlem i Haugen IL Handball.

Fokus på aktivitet og det sosiale

Under Open Hall vert fokuset på ungdomane, sosialt samvære og fysisk aktivitet. Det blir aktivitetar rundt om i hallen, kiosk, spel og bordtennis. Arrangørane som i denne omgang er Eid og Haugen Handball ønskjer at ungdommane sjølv får forme arrangementet og vere med på å bestemme aktivitetane.

– Vi må prøve oss litt fram. Dette vert ein fin arena å møte andre. Dette blir på ein måte ein slags ungdomsklubb, er dei samde om og legg til at for at det skal vere trygt vil det vere vakter som passar på.

Søkt om midlar

For å vidareutvikle og skaffe meir utstyr til Open Hall, har Eid kommune søkt om 400.000 kroner til tiltaket med Open Hall. Førebels samarbeidspartnarar i dette tiltaket er Haugen IL Handball, Eid IL Handball, Eid kommune og Eid Frivilligsentral.

– Om vi ikkje skulle få pengar er moglegheita for å arrangere likevel der. Men det vil hjelpe på utstyret og gjort det litt meir spennande for ungdomen, seier Astrid Grete Torheim, i Eid Frivilligsentral.

Om dei får pengar er det også mogleg å utvide tilbodet til fleire grupper og dagar.

– Om vi får pengar har vi snakka om at vi kan ha ein dag for barnefamiliar. Då blir det litt andre tider og andre aktivitetar, fortel dei.