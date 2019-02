Elevane byggjer i nabolaget

Nyhende

Opplæringa innan bygg- og anleggsfag fører fram til eit yrke, samstundes som utdanninga også gjev yrkeskompetanse med eller utan fag- eller sveinebrev. Du kan gå ut som lærling etter 2 år, eller du kan velje påbygging til generell studiekompetanse om du vil studere vidare ved høgskule eller universitet. Vidare utdanning kan til dømes vere ved fagskule, kan du starte på etter avlagt fagbrev eller du kan velje Y-vegen til høgare utdanning.

Stor etterspurnad

–I dag er det stor etterspurnad frå bedrifter som treng faglærde arbeidarar. Skulle eg seie kva eg meiner, så har eit fagbrev stor verdi. Skulle du ønskje å ta vidareutdanning på fagskule eller høgskule så er ikkje fagbrevet bortkasta tid. Di arbeidskraft blir endå meir etterspurd om du har praksis å vise til, seier Egil Holvik som har 16 år bak seg som lærar ved Bygg- og anleggsteknikk ved Måløy vidaregåande skule.

Praktisk arbeid

For å tileigne seg praksis har elevane på vg1 på denne linja ein til to dagar praksis per veke.

–Ein del ungdomar vel kanskje yrkesfag fordi dei er lei av all teorien dei har vore gjennom dei ti skuleåra dei har bak seg før dei tek steget til vidaregåande skule. Difor har vi her ved skulen eit opplegg, der elevane får bygge på ordentleg. Elevane vi i dag har på vg1 byggjer difor ein garasje i nabolaget. Gjennom denne praksisen får dei sitt første møte både med betong- og tømrararbeid, seier Holvik som legg til at skulen har eit godt samarbeid med næringslivet i regionen.

Praktisk og kreativ ungdom

– Godt handverk løner seg alltid. Vi treng difor praktiske og kreative ungdommar som vil ta del i å bygge landet vidare. Byggenæringa har, som eg allereie har vore innom, eit stort behov for faglært kompetanse. Det er mange vegar for dei som ønskjer å gå vidare. 33 fag rekrutterer frå vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Dei vanlegaste yrka frå vg2 Byggteknikk er tømrarfaget og betongfaget. I tillegg kan du velje stillasbyggarfaget og murarfaget, seier Egil Holvik.

