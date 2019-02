Bruker avansert matematikk

Nyhende

Denne dagen er også elevar frå Firda vidaregåande skule på vitjing i Stryn, og saman med fysikklæraren derifrå, Arild Opsahl, held dei elevane i aktivitet med fysikkrelaterte øvingar.

– Det spesielle med fysikk er at du får lære og jobbe med dei grunnleggande naturlovene. Du treng eit fag i skulen der du får anvende ganske avansert matematikk, å få nytte faget i samband med praktiske problemstillingar, seier Nygård.

Teoretisk matematikk i praksis

– Fysikk er interessant. Du lærer å bruke teoretisk matte i praksis, du lærer korleis naturlovene fungerer, til dømes korleis straum fungerer, seier Knut Muldsvor. I fysikk har elevane mellom anna lært om gravitasjon i verdsrommet, kva som skal til for å skyte opp ein rakett frå jorda og å få ein satellitt til å gå i bane.

– Du får ei djupare forståing av kvifor ting skjer, seier Knut. Han er oppvaksen på gard, og med foreldre som begge er ingeniørar, har han fått fysikk inn i samband med aktivitetar på heimebane, til dømes å kunne forstå kor mykje krefter som skal til for å flytte på ting. Slikt kan vere nyttig å vite.

Tre år på studiespesialisering gir generell studiekompetanse og rett til å studere vidare på universitet og høgskular i Norge og utlandet. Programområdet realfag gir best moglegheit til å fylle spesielle opptakskrav ved fordjuping i matematikk og andre realfag. Det dannar grunnlag for å søkje ulike studiar ved høgskular og universitet, til dømes innanfor realfag og medisin og i naturvitskaplege og teknologiske fag.

Opnar fleire mogelegheiter

– Eg liker betre å rekne enn samfunnsfag og slikt. Realfag opnar for fleire mogelegheiter til vidare utdanning, seier Mariell Taraldset. Ho har ikkje heilt bestemt seg for yrkesval, men tenkjer på tannlege som ei moglegheit.

Hedda Vatn Øvreberg har valt realfag med fysikk for å ha mogelegheitene opne for å studere til bioingeniør og liknande. Eigentleg har ho litt lyst til å bli lege.

– Eg synest det er kjekt og det gjev stor valfridom vidare. Eg liker at ein ser nytta av å lære fysikk, at ein skjønar kva ein kan bruke det til i framtida. Mange trur at det er masse formlar, og at du må vere flink i matte for å ta fysikk. Det er ein del teori, og det er litt i same båt, men du treng ikkje å vere så veldig flink i matte for å forstå fysikk, forklarer Eline Flo Hoem. Ho avviser at fysikk er ei gutegreie. På Stryn vgs. er dei fem jenter og tre gutar som har valt fysikk 3. året.

– Eline har enno ikkje heilt bestemt seg for vidare vegval. Ho skal først i Luftforsvaret før ho tek til på vidare studiar.

– Det er kjekt å få lov til å ha forsøk, i staden for berre å sitje og ha teori. Og det er lettare å forstå teorien når ein ser korleis ting fungerer, forklarer fysikkelevane. Dei er rause med ros til læraren sin.

– Vi har ein kjempeflink lærar som kan mykje. Han er veldig engasjert og interessert. Det gjer at vi også blir litt meir gira, seier Hedda Vatn Øvreberg.

