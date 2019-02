Frontar norske hesterasar saman

Nyhende

– Det er første gangen vi har fått til eit slik samarbeid, og dette vil vi utvikle vidare, seier direktør ved Norsk Hestesenter Cecilie Gaarder Skaug.

Gjennom heile festivalen vil du kunne møte representantar frå raseorganisasjonane og dei nasjonale hestesentra. Dei vil gjerne møte hesteinteresserte, informere og slå av ein prat om dei tre rasane og aktivitetane rundt dei.

Det er eit stadig tettare samarbeid mellom raseorganisasjonen og dei nasjonale hestesentra om bevaringsarbeid, men det er første gong dei presenterer seg samla under same profil.

– Vi må bli flinkare til å vise oss fram. Det er viktig å vere til stades og vise igjen på slike store arrangement, seier leiar i Norges Fjordhestlag Janne Seilen, og trur fleire vil få augene opp for eigenskapane ved dei nasjonale rasane.

Norwegian Horse Festival er ei vidareføring av Arctic Equestrian Games (AEG), og er flytta frå Stokke i Vestfold til Norges Varemesse på Lillestrøm. Dette er ein skikkeleg hestefest med spektakulære show, clinicer og internasjonale klasser i sprang, dressur og islandshest.

Vi må vise oss meir fram

– Dei nasjonale rasane eignar seg også i sporten, og her må vi vise oss meir frem, seier Linda Nordgård Holmebukt, dagleg leiar ved Nasjonalt senter for Nordlandshest/ Lyngshest.

Alle raseorganisasjonane har nasjonale meisterskap, eller NM, og laurdag er alle arrangørane samla på standen. Holmebukt håper dei som er nysgjerrige nytter høvet til å stikke innom.

Det var mange innom standen dei første timane av festivalen. Både dei som har nasjonal rase sjølve, dei som er ekstra interesserte og andre.

– Det er gøy og stå her saman, og det er kjekt å snakke med deltakarane under festivalen, seier dagleg leiar ved Norsk Fjordhestsenter, Magni Hjertenes Flyum, og fortel at det er tydeleg at dei fleste har eit forhold til minst ein av rasane.

Standen er eit samarbeid mellom Norsk hestesenter, Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest, Norsk Fjordhestsenter, Landslaget for Dølahest, Landslaget for nordlandshest/ lyngshest og Norges Fjordhestlag.