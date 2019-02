– Elkjøp opnar butikk på Nordfjordeid

Nyhende

Det seier Espen Loe Haukedal, dagleg leiar i Elkjøp Fjordane AS, til Fjordabladet, som legg til at dette er eit veldig spennande område, og absolutt ein stad som er i stadig utvikling.

Nytt konsept

–I vårt nye konsept, kalla Elkjøp 3.0, vil vi by på ei ny handelsoppleving for kundane våre som er godt kjent med våre klassiske Elkjøp-butikkar. Vi vil gjere heile kjøpsopplevinga smidigare med kasse, servicemottak og vareutlevering på ein og same stad. Målet er at det skal vere enkelt å handle elektronikk og tenester, noe kundane våre forventar i dag.

Opninga av nye Elkjøp Eid vil bety eit større tilbod for kundane våre i Sogn og Fjordane, og fleire arbeidsplasser for nye og erfarne Elkjøparar, seier Espen Loe Haukedal som med dette stadfestrar opplysningane Fjordabladet hadde om at Elkjøp blir ein av leigetakarane i Lunden Handelspark som no er under bygging, og som er planlagt å stå ferdig i løpet av oktober månad.