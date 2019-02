Tre bilførarar vart melde

Nyhende

Ein førar meldt for brot på køyre- og kviletids regelverket. Ein førar fekk åtvaring for brot på det same regelverk. Ein førar vart meld for å ha transportert passasjerar utan å ha gyldig køyrsetel. Eit køyretøy vart stansa utan å være lovleg registrert, her vert bilforhandlar meldt. Ein førar måtte rydde i frontruta før vidare køyring. Det vart i tillegg skrive ut ein mangellapp for tekniske manglar.