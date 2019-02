Tener på dårleg rekruttering

Nyhende

– Det er veldig god budsjettdisiplin i Selje kommune, og vi leverer jamt over gode tenester. Men der er ei side vi bør ha fokus på, seier Selje-ordføraren.

Ein del av overskotet skuldast nemleg at kommunen slit med rekrutteringa. Dette gjeld både at det er nokre vakante stillingar og at ein i ein del tilfelle ikkje har fått den kompetansen ein har søkt etter, og følgjeleg har nokre tilsette som har eit lågare lønnsnivå enn det som ein i utgangspunktet har budsjettert med. Dette er ein del av årsaka til at ein har høgare driftsresultatet enn venta.