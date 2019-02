Her kjem Kiwi og Elkjøp

Nyhende

Det har lenge vore kjent at Kiwi kjem til å etablere daglegvarebutikk på næringsområdet til Lunden Handelspark. Onsdag var dei første betongbilane frå Nordfjord Betong på plass. I første omgang er det fundament til søylene som bygget skal reise seg etter, som vart støypt. Totalt har bygget ei grunnflate på rundt 3000 kvadratmeter. Det er same entreprenør, Sunnfjord Construction Croup Bygg AS, som bygde Biltema sitt bygg i Sjøgata, som byggjer for Lunden Handelspark AS på Skaffarmarka.

Opning i oktober

Bjørn Myklebust, styremedlem i Lunden Handelspark Holding AS seier til Fjordabladet at bygget etter planen skal stå ferdig og opnast i oktober månad.