– Viktig med vekst i folketalet

Nyhende

Det rekneskapsmessige resultatet for kommunen viser at ein i Eid kommune har brukt 727.000 kroner meir enn budsjettert. Det er ein liten sum sett opp mot at heile budsjettet er på kring 500 millionar kroner.

Starheim er spesielt godt nøgd med at ein i 2018 har fått inn fem millionar kroner meir enn venta på skatt. Det inneber ei meirinntekt på 6,7% frå skatt, medan snittet på landsbasis er ein auke på 3,8 %.