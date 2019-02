Tilsvar til Fjordabladet

Nyhende

Det tek i underkant av eitt år å fastslå at erstatningssøkjar har rett til erstatning. Vidare tek det i snitt eit drygt år å rekne ut alle postane som inngår i erstatningssummen. Saka til Aarvik har diverre hatt ei uvanleg lang saksbehandlingstid og vi seier oss leie for at det har tatt så lang tid å behandle saka hennar. Vi forstår at dette har vore ei påkjenning for henne.

Denne saka er oppdatert med Norsk Pasientskadeerstatning sine tilsvarskommentarar.

Aarvik fortel at Nav sa det ikkje er vanleg å gi frå seg saksdokument til oss. Det stemmer ikkje. Når vi skal vurdere korleis pasientskaden påverkar moglegheita personen har for å jobbe og om erstatningssøkjaren har hatt eit inntektstap som følgje av skaden, må vi hente inn opplysingar frå m.a. Nav. Det gjer vi i alle saker der vi skal fastsetje erstatning for eit inntektstap. For å innhente opplysingar frå Nav, treng vi eit samtykke frå erstatningssøkjaren.

Det er enkelt å fylle ut søknadsskjema om erstatning på nettsidene våre. Vi greier ut heile saka, utan kostnader for erstatningssøkjaren. Når vi skal fastsetje erstatninga, dekkjer vi rimelege utgifter til advokat. Det skal vi opplyse om i saksbehandlinga, i tillegg til informasjonen vi har på nettsidene våre. Vi seier oss leie for at vi ikkje har gitt henne opplysingar om at vi dekkjer kostnadene til advokat.

Når ein vel å trekkje inn en advokat undervegs i prosessen, må erstatningssøkjar vere klar over at det kan bidra til forseinking i saka. Dette skuldast at advokaten vil trenge tid til å setje seg inn i saka. Vi vil på ingen måte rå erstatningssøkjar frå å bruke advokat, men vi informerer om korleis det kan påverke tidsbruken i saka.