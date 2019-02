Fleire sjåførar med brot på køyre og kviletida

Nyhende

Statens vegvesen kontrollerte tysdag tungtransport, køyre og kviletid, vekt og bilbeltebruk på Kjøs. Til saman var det 32 køyretøy som vart kontrollert. Ifølgje Statens vegvesen fekk ein sjåfør 1500 kroner i gebyr for å ha under fem millimeter mønster i to av dekka. Ein sjåfør vart meld for alvorlege brot på køyre og kviletida. Tre sjåførar hadde gjenstandar i siktsona og måtte fjerne dette før vidare køyring. I tillegg fekk to sjåførar varsel for brot på køyre og kviletida.