Myten og vi

Nyhende

Religionshistorikaren Gro Steinsland seier at «Myter handler om hvordan verden og menneskene ble skapt ved gudenes hjelp en gang i urtiden, og hvordan naturlover, liv og død kom inn i tilværelsen».

Fordi mytane såleis seier noko grunnleggjande sant og vesentleg om menneska sine livsvilkår, kan det vere interessant å sjå dei i lys av vår eiga tid, så å seie gjere dei til våre eigne samtidige. Kanskje har dei eit klokt ord å seie til oss også i dag?

I den norrøne mytologien beintfram vrimlar det av gudar og gudinner, alvar og diser, norner og dvergar, valkyrjer og gygrer, vetter og volver, jotnar og troll. Her er eit sprakande mangfald av figurar og forteljingar å velje i. Den nasjonale mytekista vår er breiddfull.

Favorittguden min er Tor. Han er så herleg menneskeleg: tvihuga og samansett, sårbar og usårleg samstundes, både rådsnar og rådvill, sterk og veik på same tid. Han har ein ofseleg kroppsstyrke, men dei sjelelege evnene er berre så måtelege. Han er einfaldig, korttenkt og bråsint, og når raseriet grip han, misser han ofte hovudet, som elles er prydd med ein flammande raud hårmanke. Ein retteleg hissigpropp!

Men Tor har ei særs viktig oppgåve: Det er han som som opprettheld verdsordenen. Ifylgje den førkristne (norrøne) folketrua var verda (kosmos) inndelt i tre «heimar». Midt i verda låg Åsgard, gudeheimen. Utanfor låg Midgard, menneska sin bustad. Ytst i verda, mot storhavet, låg Utgard, der jotnane rådde.

Menneska levde såleis i eit farefullt spenningsfelt mellom gode og byggjande krefter (gudane) og kaosmakter (jotnane). Menneska si lykke og velferd var difor avhengig av at jamvekta i styrkeforholdet mellom gudar og jotnar blei halden oppe.

Tor var altså gudane (og menneska) sin hærførar i den evige kampen mot kaos- og undergangskreftene. Og i denne striden kjempa han drabeleg. Når han drog i krig mot jotnane, skolv fjella, og jorda stod i logar. Då blei det Tor-dønn (torden), og jotnane drog seg unna i redsle.

Men stundom blei Tor narra av dei listige jotnane, og då var det fare på ferde for gudar og menneske. Dette skjedde t.d. då Tor drog til Utgard, ei hending den islandske sogeskrivaren Snorre Sturlason (1179-1241) har overlevert oss i den boka som blir kalla Snorre-Edda.

Ingen, korkje gudar eller menneske, hadde nokosinne vore i Utgard før Tor. Og ferda hans dit vart sanneleg både skakande og dramatisk.

Vel framme i gildehallen i Utgard vart Tor og reisefelagane hans, Loke og Tjalve, utfordra til å tevle med jotnane i ulike idrettar. Konkurransemannen Tor sa seg straks villig, trygg som han var på siger. Loke skulle kappete med ein jotun som heitte Loge, men måtte bite i graset for storetaren Loge, som åt både kjøtet, beina og trauet. Den lettbeinte Tjalve skulle kappspringe med ein jotun som heitte Huge, men kom styggeleg til kort.

Så var det Tor sin tur til å måle krefter. Han skulle fyrst drikke tomt eit stort drikkehorn. Men stordrikkaren klarte ikkje å tømme hornet, endå han tok tre uhorveleg store slurkar.

I den andre styrkeprøva skulle Tor freiste å lyfte huskatten opp frå golvet i gildehallen. Han tok i så det gneistra for augo, men greidde så vidt å lyfte den eine kattepoten opp frå golvet.

I den siste tevlinga blei Tor eggja til å bryte ryggtak med ei avfeldig, gammal kone som heitte Elde. Også her gjekk det ille med Tor: Di hardare han tok i for å leggje Elde i bakken, di fastare stod ho på føtene, og ho sigra lett i brytekampen.

Då runga låtten i jotunhallen!

Dagen etter fekk Tor vite sanninga om styrkeprøvene. Loge, som Loke hadde kappete med, var elden, lauselden, som slukjer alt når han får tak. Tjalve hadde kappsprunge med hugen, altså tanken, som går snøggare enn alt. Hornet som Tor skulle drikke tomt, hadde nedste enden i sjølve storhavet, som er utømmeleg. Katten som han ikkje greidde å lyfte, var Midgardsormen, som ligg kring jorda og bit seg sjølv i halen. Gamle Elde som Tor ikkje klarte å rikke, var alderen, som ingen kan overvinne.

Tor vart altså skikkeleg rundlurt og ført bak lyset i Utgard. Jotnane hadde kasta trolldom mot han og utsett han for eit narrespel, ei synkverving som gjorde at alle ting blei forvrengde og omsnudde.

Tor skjøna då at han laut bite i seg nederlaget for rå og primitive naturkrefter, personifiserte ved jotnane. Det var nok ein dyrkjøpt lærdom for ei storkjempe som Tor, som var van med å tukte alle, og knapt hadde tapt for nokon motstandar.

Men det var kanskje ein klokare Tor som drog frå Utgard; fornedra, ærelaus og krenkt og med skam og skade i ferdaskreppa, men også i vissa om at ingen er usårleg eller uovervinneleg. Alle har sin overmann.

Den djupaste og mest allmenne livsvisdommen i denne myten ligg likevel gøymd i soga om Elde. Ho slår fast at ingen kan stå seg mot Elde – alderen – sitt nådelause grep. Gamle Elde er uovervinneleg i livsens brytekamp, jamvel om mange, som Tor, stretar imot.

Mot Elde verkar korkje Botox, vidunderkrem mot rukker og andre naturlege aldringsteikn, face-lift, plastiske operasjonar eller diverse implantat. Det same gjeld dei såkalla transhumanistane si tru på at ulike vitskaplege metodar og prosessar kan forlengje livet, jamvel gje evig liv, eller at menneske kan bli frosne ned og så bli tinte til live att seinare.

Eg trur gamle, skrøpelege Elde på sin eigen måte sa sanninga om den uavvendelege lagnaden som alle menneske er underlagde.