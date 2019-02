Svingande storbandkveld

Nyhende

Mange hadde funne vegen til ærverdige Valhall fredagskvelden, og musikklaget har øvd intenst siste månadane på tidlaus amerikansk musikk. Her fekk ein servert kjende storbandklassikarar som A string of Pearls, Its only a paper Moon, Sway, Summertime og Dream a little dream of me.

– Vi kunne heldt den same konserten for femti år sidan, og eg tenkjer vi kan gjere det igjen om femti år. Vi har ikkje gjort noko slikt på mange, mange år. No håper vi at vi startar opp noko igjen, sa konferansier Alfred Bjørlo.