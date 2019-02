Kamp om folk

Nyhende

– Vi må halde fram med framsnakkinga og jobbe mykje meir systematisk. Det å berre vere på rekrutteringsmesser er ikkje nok. Vi må setje oss ned og sjå på kva tiltak vi skal setje inn, seier Selje-ordføraren til Fjordabladet.

Han viser til trekk som låge fødselstal og urbanisering og tek til orde for å jobbe mykje meir intensivt for å sikre rekruttering i Nordfjord.

– Det blir tøffare kamp om arbeidskrafta. Vi må ha jamnare kontakt med utdanningsmiljøa. Vi må skaffe oss oversikt over ungdommen og invitere til sommarjobbar og vere aktive på høgskular og universitet, seier Osdal.

Han er trygg på at næringslivet i Nordfjord har mange interessante jobbar å tilby. Her er det internasjonale bedrifter med avansert teknologi som er fullt på høgde med bedrifter i byane. Det er viktig å beskrive mogelegheitene og nå fram til aktuelle jobbsøkjarar.

Har mykje å tilby

Osdal er oppteken av at ein må få fram at Nordfjord er eit stort bu- og arbeidsområde som har mykje å tilby tilflyttarar.

– Her kan du bu og få ein utfordrande jobb, her er trygt og godt for barna og unike mogelegheiter innan fritidsaktivitetar i regionen, påpeikar han.

Fekk positiv respons

Osdal stod under karrieremessa på Nordfjordrådet sin stand og fortel om positiv respons.

Dei spurde ein del ungdommar frå Nordfjord om dei hadde lyst tilbake og kva som skal til for at dei flyttar heim att.

– Alle som vi prata med hadde lyst tilbake, om ikkje med ein gong etter utdanning, så etter kvart. Det var kjekt å høyre, seier Selje-ordføraren. Ungdommane var opptekne av å sjølve få seg ein utfordrande jobb, og at der også må vere jobb til partnar.