Gamlebanken med kunstloppis

Nyhende

– Vi forsøkjer noko nytt og startar med kunstloppis. Vi har fått ein del bilde frå Nordfjord hotell, og dei tenker vi å tilby på loppemarknad rett og slett. Vi må no tenke nytt for å få inn folk og pengar, smiler gallerist Arve Espe, og viser til at loppis er in i tida.

Attraktive for andre

– Gamle bilde er attraktive for andre. Og kunst er som med alt anna vi har rundt oss. Ein kan bli lei av det vi har på veggen. Det som har vore fint hos deg kan bli fint hos andre, påpeikar han.

Gamlebanken startar opp med kunstloppisen laurdag, i samband med at solfesten i Eidsgata har kome til dei.

– Vi ordnar til bord midt i salen, men etter kvart vil ein finne kunstloppisen permanent oppe på loftet her i Gamlebanken, fortel han.

– Det er også ein del kunstsamlarar som også er interessert i å selje kunsten sin gjennom oss, så her kjem det til å vere ulike kunstuttrykk på kunstloppisen heile tida, seier Espe.

Markering gjennom året

At Gamlebanken er 20 år vil blir markert på ulike vis gjennom året.

– Sjølv vom vi ikkje skal feire jubileet spesielt, så vert det eit aktivt jubileumsår, lovar Espe.

Frå 1. juni vert det ny kollektiv kunstutstilling i Gamlebanken, og det vert separatutstilling under Eidamessa.

I oktober er det klart for operautstilling, der sunnmøringen Leif Alnes er operakunstnaren.

– Han er svært opptatt av å få folk til operabygda, sjå Gamlebanken, Sagastad eller oppleve opera. Han sjølv var her i fjor, og meiner fleire må oppleve det same, fortel Espe om operakunstnaren.

Til jul vert det ei kollektiv juleutstilling, der mellom anna Åse Huse vil stille ut.

Flott kunstgalleri

Mykje kunst har vore innom veggane i Gamlebanken på dei tjue åra.

– Tilbakemeldingane frå publikum, spesielt dei tilreisande, går på at dei er imponert over at vesle Nordfjordeid kan ha eit slikt flott kunstgalleri, seier Espe.

Han meiner Nordfjordeid har mykje å by på – som Eidselva, golf, kyrja, Sagastad, badestrand, opera, Malakoff, Harpefossen og hestesenter.

– Eg trur folk utanfrå ser dette betre enn vi ser sjølve, seier han, som har tru på ein straum av tilreisande til eit levande galleri og fantastiske hus i ei fantastisk gate.