Stort fokus på tunge køyretøy

Vogntog som ikkje er godt nok rusta for norske vintervegar er ein risiko for bilistane. Denne vinteren har Statens vegvesen hatt eit stort fokus på dei tunge køyretøya, og på Nordfjordeid er det ein gjeng som jobbar med desse køyretøya som hovudjobb. Ove Magne Garlid, i Statens vegvesen, er ein av dei.

– Vi jobbar ekstra med dette for å sjekke transportbransjen. Det har vore mykje i media dette med framkjømd, kjetting og dekk, så vi har hatt fokus på det før jul og no når det er så dårleg føre. Det er viktig at sjåførane har med seg det dei treng for å kome fram, fortel Garlid.

Statens vegvesen har fleire kontrollplassar rundt om i Nordfjord der dei kontrollerer dei tunge køyretøya. Dei fire hovudplassane er Lefdal, Nordfjordeid, Kjøs og rett under Strynefjellet. I tillegg reiser dei rundt om i distriktet og følgjer med på både store og små bilar.

Utanlandske og norske sjåførar

Ifølgje Garlid varierer det kor mange som blir stoppa og kontrollert, men på ein vanleg dagskontroll ligg det gjerne mellom 15 til 20 tunge køyretøy. Då er det både nordmenn og utanlandske sjåførar som blir kontrollert.

– Vi prøver å kontrollere slik at det blir likt. Både nordmenn og utanlandske køyretøy har litt slitne dekk og manglar kjetting. Eg kan ikkje seie at den eine er så mykje verre enn den andre, i alle fall ikkje i dette området her.

– Det er ein del utanlandske køyretøy som ikkje har dei same eigenskapane for å kome seg fram, noko som kan føre til at dei får ein del trøbbel. Det er ikkje alltid desse sjåførane er like vant med vinterføre, seier Garlid.

Fokus på trafikktryggleik

Statens vegvesen har i det siste hatt eit stort fokus på vinterutrusting, og ifølgje Garlid blir det også fokus på transport av farleg godt (ADR) i tida framover.

– Alt handlar sjuande og sist om trafikktryggleik, og like konkurransevilkår for oss som driv med tungbilkontroll. Vi følgjer regelverket slik at det skal vere lik konkurranse for alle. Blant anna dette med løyve for å transportere gods for andre, slik at det ikkje veks fram ei transportnæring som driv på utsida av det lovlege.

I tillegg er Statens vegvesen alltid på hogget når det gjeld køyre og kviletid.

– Køyre og kviletid har vi alltid stort fokus på gjennom heile året. Sjåførar vert ofte melde grunna brot på køyre og kviletida. Mellom andre hadde vi ein kontroll på Lefdal sist veke der ein sjåfør vart meld nettopp grunna dette.

Det mest alvorlege

Under kontrollane som Statens vegvesen utfører er det mange tilfelle der det er mangel på kjetting, slitne dekk og ikkje minst brot på køyre og kviletid. Garlid fortel at det mest alvorlegaste brotet han har sett og som har gjort mest uttrykk er den gongen ein sjåfør vart kontrollert og hadde rundt 15 brot på køyre og kviletida på ei 14. dagars periode.

– Då er det greitt for meg at han får trekt inn førarkortet. Dei har eit stort ansvar desse yrkessjåførane. Eit fullasta vogntog kan vere inntil 50 tonn. Det er klart at det er store krefter i sving som kan få konsekvensar om uhellet skulle vere der. Det er greitt å få vekk verstingane frå trafikken. Det handlar om at andre skal ferdast trygt.

– Vi håper at den jobben vi gjere fører til at det blir tryggare å ferdast på vegen. Vi er så heldige at ulykkesstatistikken går nedover, seier Garlid.