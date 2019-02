Nyhende

Gründeren og næringslivstoppen frå Sunnmøre ivrar for at Stad skipstunnel kjem så fort som råd. Denne veka heldt han innlegg under konferansen om Stad skipstunnel på Nordfjordeid.

– Lag nokre motorar

– Selje kloster ligg midt i grautfatet til å gjere meir ut av et i reiselivssamanheng. Vestkapp ligg betre til enn Nordkapp-platået. Kvifor ikkje tenke i same bane som dei har gjort i nord? Her er betydelege moglegheiter. Sjå framover og oppover, lag nokre motorar som dreg reiselivet, seier Sævik.