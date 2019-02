Nyhende

– Stad Skipstunnel er bra for lokalsamfunnet og nærområdet. Fleire surfarar vil kome, og vil opne all utvikling med opne armar, sa surfar og gründer Mads Jonsson på Stadlandet under tunnelkonferansen. Han meiner området er ein uslipa diamant fleire må få oppleve. Sjølv har han forelska seg i staden.

– Nordlyset i seg sjølv er ein god grunn til å kome hit, og turistmessig er her spektakulært, sa Jonsson.