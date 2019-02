14 køyretøy fekk bruksforbod i dag

Nyhende

11 kontrollørar deltok på felleskontrollen på Nordfjordeid, Lefdal og Kjøs. Her var 147 køyretøy inne på kontrollstaden, av desse vart 49 kontrollerte.

Sju førarar fekk advarsel for brot på køyre- og kviletidsreglementet. Firma vart bøtelagt for overlast, og to andre køyretøy måtte laste av ikkje gebyrpliktig overlast. Det vart skrive tre mangellappar for tekniske manglar, og eit køyretøy mangla gyldig løyve.

I tillegg vart ti førarar gebyrlagde for manglande dokument.

- Totalt vart det gjort vedtak om bruksforbod på 14 køyretøy, opplyser Ove Garlid ved Statens vegvesen.