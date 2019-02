Det blir ny asfalt på Skrede

Nyhende

Ut frå ramma på ein million kroner er det funne rom for berre nokre få tiltak på kommunale vegar i Eid i 2019.

– Investeringsramma er for lita i høve til behovet i tiltakslista. Spesielt er behovet for asfalt stort. Det er årleg ei svært vanskeleg prioritering av mange gamle vegar med behov for oppgradering etter mange års etterslep, opplyser sakshandsamar Tore-Nyhammer Taklo i sak til TSU.