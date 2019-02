Inviterer til konkurranse om forslag til bruløysing

Nyhende

I ei pressemelding selskapet har sendt ut vert det sagt at konkurransen er lyst ut på den offentlege anskaffingsportalen Doffin, der selskapet inviterer til å gje tilbod på utarbeiding av 3 D-modell og teknisk og økonomisk konsept for planlegging og seinare realisering av Fjordkryssinga.

Milepæl

–Dette er ein ny milepæl fram mot realisering av bru mellom Anda og Lote, seier styreleiar i Nordfjordbrua AS, Alfred Bjørlo.

–Det er for tida ei rivande teknologisk utvikling innanfor bru-bransjen, mellom anna drive fram av Statens Vegvesen sine utviklingsprosjekt knytt til ferjefri E39.Nordfjordbrua Anda-Lote er eit prosjekt som passar godt for mange av dei nye teknologiske løysingane og metodane som no blir utarbeidde i marknaden. Vi er difor svært spente på responsen i konkurransen som no blir utlyst, seier Alfred Bjørlo i pressemeldinga.

Auka aksjekapitalen

Nordfjordbrua as gjennomførde hausten 2018 ein emisjon for å finansiere eit forprosjekt for Fjordkryssinga Anda Lote. Emisjonen var vellukka og aksjekapitalen er no auka med over tre millionar kroner, med eit breitt spekter av bedrifter og privatpersonar i regionen som nye aksjonærar. Nordfjordbrua vidarefører emisjonen fram til generalforsamling i vår, slik at endå fleire skal få høve til å bli aksjeeigar i selskapet.

Selskapet har tidlegare utarbeidd Trafikk- og finansieringsanalyse for Nordfjordbrua Anda-Lote som syner at Nordfjordbrua er eit ferjeavløysingsprosjekt med stort trafikkgrunnlag og sterke positive effektar for nærings- og samfunnsutvikling.

Selskapet har hatt møte med SVV regionalt , Kystverket og Samferdsledepartementet og har fått klarsignal frå Samferdsledepartementet til å arbeide vidare med planane for realsiering Anda Lote som eit ferjeavløysingsprosjekt.

Best mogleg grunnlag

–Vårt mål no er å få fram eit best mogleg samla grunnlag for å få godkjenning av bruløysing, finansiering og organisering av prosjektet. Det blir også ei viktig oppgåve å få forankring og støtte for fjordkryssinga i nye Vestland fylkeskommune som eit ferjeavløysingsprosjekt som er med å binde nye Vestland fylke saman, seier Alfred Bjørlo.