Grunnarbeidet i gang–opning i oktober

Nyhende

Det seier Magne Jan Vik, dagleg leiar i Rema Etablering Nordre Vestland AS, til Fjordabladet. Det er Retail Eiendom AS, eigd 50 prosent av Rema Etablering Nordre Vestland og 50 prosent av Wenaas Eiendom, som i desse dagar startar grunnarbeidet på ni dekar store næringsområdet dei har kjøpt på Stokkenes Myklebust.

–Eg kan stadfeste at grunnarbeidet er i gang, og at sjølve byggearbeidet startar i løpet av mars månad. Etter planen blir det opning av ny Rema 1000-butikk på 1150 kvadratmeter og nye butikklokale for Europris på 1400 kvadratmeter i slutten av oktober i inneverande år.