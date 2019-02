Fire brot på køyre- og kviletidsregelverket

Nyhende

Under ein tungtransport- og køyre-/kviletidskontroll Statens vegvesen hadde på kontrollstaden på Kjøs tysdag kveld vart ein førar meld for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Tre andre førarar fekk åtvaring for brot på same regelverk. Tre førarar måtte rydde i frontruta, medan ein førar ikkje hadde merka køyretøyet godt nok. Totalt var det 40 køyretøy innom kontrollstasjonen der 14 av desse vart kontrollerte.