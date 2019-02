Søknadsrekord

Nyhende

Då søknadsfristen for spelemidlar gjekk ut 15. januar 2019 hadde Sogn og Fjordane fylkeskommune fått inn 284 søknader til ein samla søknadssum på 373 millionar kroner frå alle kommunane i fylket. Tilsvarande tal for 2018 var 294 søknader og 237 millionar i søknadssum. Samla investeringsverdi for alle anlegga er om lag 1,5 milliardar kroner.

Samarbeider over grenser

Særskilt for årets søknader er å nemne etablering av nye fotballhallar, basseng, turnhallar og idrettshallar i heile fylket. Fleire av kommunane som skal slå seg saman, har fått godkjenning for å etablere interkommunale anlegg som gjev meir i tilskot.

– Dette har vi i fleire år oppmoda kommunane om å etablere anlegg på tvers av kommunegrensene, og no får vi faktisk seks slike anlegg i fylket. Dette er høgt tal og viser ar kommunane har etablert samarbeid om fleire store kostnadskrevjande anlegg. Dette er smart for å oppretthalde eit stabilt driftsopplegg rundt anlegga, seier Atle Skrede, rådgjevar for fysisk aktivitet og idrett i fylkeskommunen.

Fordeler midlar i juni

Fylkeskommunen skal behandle alle søknader innan 15. mars og sender desse til vurdering hos Kulturdepartementet som fordeler overskotet av pengespela til Norsk Tipping AS.

Innan 1. mai vil fylkeskommunen vite kor mykje pengar fylkeskommunen får til fordeling i hovudutval for næring kultur i starten av juni.

Høg søknadssum, anleggsdekning og innbyggartal er kriterium som vert lagde til grunn for tildeling.

Størst sum i Førde og Vågsøy

Førde kommune har sett ny rekord som kommune med 56 millionar.

I Nordfjord har Gloppen skjer om 35 millionar kroner, Eid søkjer om 22 millionar kroner, Vågsøy søkjer om 51 millionar kroner, Stryn om 17 millionar kroner, Selje søkjer om 2,5 millionar kroner og Hornindal om 804.000 kroner.