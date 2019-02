Kom deg ut-dag i Eid

Nyhende

Søndag fyrer Barnas Turlag opp bålpanner og deler ut pølser til ungane. Denne dagen blir det mykje leik og moro for små og store, skileik, aking og turtipp med premie. Barnas Turlag i Eid ønskjer velkommen til ein kjekk søndag på Tua.

Nasjonal turdag

Kom deg ut-dagen er ein nasjonal turdag og eit tradisjonsrikt arrangement i Den Norske Turistforening (DNT). På heile 175 stadar rundt om i landet vert vinterutgåva av dagen markert.

DNT ventar 40 000 deltakarar på Kom deg ut-dagen søndag.

– Kom deg ut-dagen er ein introduksjonsdag til friluftslivet. Her trengst ingen forkunnskap for å delta. Om du er vant til å vere i naturen eller ikkje; vi lagar til enkle og morosame aktivitetar for alle. Alt er gratis, du trenger berre å kle deg i varmt tøy og gode sko, seier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

– Noko av det som er så gøy, er variasjonen i kven som blir med oss ut. Både store og små familiar, besteforeldre, tanter, onklar og vennepar. Ein blir del av eit større fellesskap, og for dei minste er det mange andre barn å leke med. Vi ønskjer spesielt friluftsferskingar velkommen denne dagen, her er det mykje å lære, seier Klarp Solvang.