God start for NAV Vestland

Nyhende

Januartala for Vestland viser ein nedgang på 337 personar i høve til i fjor. I januar auka den sesongjusterte arbeidsløysa med nær 700 personar samanlikna med desember. Tek vi med personar i arbeidsmarknadstiltak er auken på rundt 800 personar.

Lågast i landet

NAV Hordaland og NAV Sogn og Fjordane slo seg saman til NAV Vestland frå nyttår, og vil frå no av gje ut felles pressemelding om arbeidsmarknaden i dei to fylka. I Hordaland er arbeidsløysa no på 2,8 prosent av arbeidsstyrken – ein nedgang på 370 personar i høve til i fjor, medan Sogn og Fjordane framleis har lågast arbeidsløyse i landet (1,7 %), til trass for ein liten auke på 33 personar.

Økonomiske utsikter

Tala som følgjer er tal for begge fylka samla. Sterk nedgang innan ingeniør- og IKT-fag Direktør i NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes er ansvarleg for eit område med gode utsikter i arbeidsmarknaden.

– Dei økonomiske utsiktene for Vestland i 2019 er gode. Veksten i global og norsk økonomi dreg i positiv retning, samstundes som det er forventa store investeringar i oljesektoren. Det ser vi att i tala for januar, med sterk nedgang i arbeidsløysa innan ingeniør- og IKT-fag (-247), industriarbeid (-281) og i bygg og anlegg (-145). Det er også stor nedgang i talet på permitterte, færre arbeidssøkarar i tiltak og færre langtids arbeidssøkarar i høve til i fjor, seier Bogsnes.

Store geografiske forskjellar

Sjølv om det er kraftig nedgang i arbeidsløysa innan både bygg og anlegg og industriarbeid, er det i desse gruppene ein framleis finn flest ledige. Innan bygg og anlegg er det 1146 ledige, innan industriarbeid er det 1061 ledige og i butikk- og salsarbeid er det 976 ledige, medan det er færrast ledige blant leiarar (138), innan akademiske yrker (149), og jordbruk, skogbruk og fiske (182). Størst nedgang i arbeidsløysa utanfor Bergen finn vi denne månaden på Stord (-77 personar) og i Fjell (-56 personar). I Bergen kommune er det no 4599 ledige, som er 100 færre enn i fjor. I januar er det høgst arbeidsløyse i Ulvik (4,5 %), Sund og Modalen (4,3 %), medan Vik, Gaular og Hornindal (mindre enn 1 prosent) har færrast ledige i dei to fylka. Arbeidsløysa i heile Noreg samla, er 2,6 % i januar.

Tabellen viser arbeidslløysa i kommunane i Sogn og Fjordane ved utgangen av januar 2019.

Kommune Heilt ledige Prosent av arbeids-styrken Endring frå i fjor (tal) Endring frå i fjor (%) Flora 163 2,6 -16 -9 Gulen 12 1,0 -14 -54 Solund 8 2,0 3 60 Hyllestad 13 1,9 -15 -54 Høyanger 47 2,3 11 31 Vik 13 0,9 -2 -13 Balestrand 11 1,6 -4 -27 Leikanger 19 1,6 3 19 Sogndal 75 1,7 25 50 Aurland 17 1,7 -8 -32 Lærdal 28 2,5 9 47 Årdal 33 1,2 3 10 Luster 39 1,4 2 5 Askvoll 20 1,3 -3 -13 Fjaler 18 1,3 -3 -14 Gaular 14 0,9 -1 -7 Jølster 28 1,7 3 12 Førde 113 1,5 9 9 Naustdal 19 1,3 -6 -24 Bremanger 43 2,3 -6 -12 Vågsøy 73 2,4 1 1 Selje 23 1,6 -3 -12 Eid 45 1,4 10 29 Hornindal 5 0,8 -4 -44 Gloppen 47 1,5 18 62 Stryn 94 2,4 21 29 Vestland fylke 8.813 2,6 -337 -4

Kjelde: Nav