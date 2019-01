Fekk ikkje støtte i Stortinget

Nyhende

Rotevatn vil ha republikk, og til NRK Sogn og Fjordane seier han at det først og fremst er eit prinsipielt spørsmål. Han meiner at posisjonar ikkje skal gå i arv i eit moderne samfunn. Det gjeld også den øvste posisjonen i landet.

Det var i førre periode at han saman med seks andre representantar reiste eit framlegg i Stortinget. Tysdag var denne til behandling, men det var berre 36 som røysta for forslaget, medan fleirtalet vil behalde kongehuset. Ingen av dei fire Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane røysta for å endre Grunnlova.