Fylkesmann Lars Sponheim er oppteken av at velferdsutfordringane aukar. – Mange barn har det for jævlig, og det aukar kolossalt. Det slår ut i barnevern, men også på mange andre område. Det er i aukande grad eit byproblem, men ikkje berre, påpeika fylkesmannen som flaggar at han vil ha eit sterkt fokus på at folk skal få sine basale tenester. Han vil sjå til at folk får det dei har krav på. Fylkesmannen er juristtung. Mykje handlar om rettssikkerheit for dei enkelte borgarane. Tilsyn er viktig på helse- og sosialområdet, og det er viktig å følgje med på at elevane har det slik dei har krav på. Snorklipping er ikkje det som vil bli høgt prioritert.