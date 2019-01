Ser på hamnesamarbeid

Nyhende

Det blir jobba med å få gjennomført ei utgreiing som seier noko om mulegheitene for hamnesamarbeid i Nordfjord og Kinn. Ein må også ta stilling til korleis Stad kommune skal vere medlem. Eid er ikkje med i dag, men det er Selje. Bremanger er også invitert med i utgreiinga, men har ikkje gitt svar endå. Samtidig har Stryn gitt uttrykk for at dei ønskjer at organiseringa skal vere som i dag. Dette stilte også hamnerådet seg bak, men med ein protokolltilførsel frå Vågsøy-ordførar Kristin Maurstad om at det må gjennomførast vurderingar av korleis ein skal organisere hamneverksemd i Kinn kommune.