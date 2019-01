Norsk prosjekt først i verda med 5G-fjernsyn

Nyhende

Prosjektet er ein del av førebuingane til framtidas TV-distribusjon via teknologien LTE-B.

– Dette er kringkastingshistorie. Vi er pionerar når det gjeld distribusjon av direktesende TV-signal til stova via eit telenettverk, seier Bjarne Andre Myklebust, distribusjonssjef i NRK, i ei pressemelding.

Prosjektet vert gjennomført i Selje i Sogn og Fjordane, og vil gå fram til juli. Almennkringkastaren har med seg NTV, Norkring, ICE, Paneda og Nokia Noreg i prosjektet. Sistnemnde stiller med infarstrukturen for LTE Broadcast som gjer det mogeleg å kringkaste i både 4G- og 5G-nettet.

– Vi har jobba med LTE-B til smarttelefonar i årevis, men å ta dette vidare til 75-tommar store fjernsynsapparat er eit nytt og spennande steg, meiner Tor Leif Aarland i Nokia.

Den norske teleoperatøren ICE leverer sjølve telenettverket. Å dele på infrastruktur gjev fordelar som færre master og mindre energibruk, men utvida funksjonalitet. Det same nettverket kan også nyttast som naudnett samt til breiband og ordinære mobiltenester. Eit samarbeid mellom kringkastarar, teleoperatørar, styresmakter og andre kan redusere kostnader, føre til synergiar og opne nye mogelegheiter.

– Det å bruke LTE og LTE-B til ulike typar kommunikasjon er både lurt og kostnadseffektivt. Det ligg nokre spennande forretningsmodellar her, seier teknisk direktør i ICE, Kristian Eliassen.

Det norske prosjektet fokuserer primært på å nå husstandane utanom DVB-T-bakkenettet, sidan NRK er pålagd å tilby sine fire TV-kanalar til 100 prosent av befolkninga. Utfordrande topografi gjer at det no nyttast 552 TV-sendarar for å nå ut til den minst urbane 0,26 prosenten av nordmenn. LTE-B kan likevel på sikt potensielt også nyttast til å dekkje heile landet.

– Publikum bryr seg ikkje så mykje om korleis dei får TV-programma sine, men dei forventar kvalitetsinnhald og kvalitetstenester. Det seier Gunnar Garfors som leier prosjektet for NRK.

Teknologiselskapet Paneda har hovudkontor i Selje og har sett opp sendarstasjonen på det vesle fjellet Risnakken.

– Det er essensielt for oss å alltid liggje heilt framme innanfor ny og framtidig teknologi sidan vi leverer tenester i land over heile verda, forklarer Geir Gjørsvik. Han er dagleg leiar i Paneda.

Både Norkring og Paneda byggjer og driv ulike typar nettverk, men konkurrentane samarbeider i dette prosjektet.

– Nokre gonger løner det seg å dele på kostnadane i tidlege fasar av forskning og utvikling. LTE-B er spennande, og vi forventar mykje av teknologien, seier Frode Gautvik i Norkring.