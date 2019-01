Sender skriv om skyss også til departementet

Nyhende

Det vart i formannskapet i Eid bestemt at oppmoding frå kommunen om at ein bør sjå på endra regelverk når det gjeld skuleskyss for vgs.-elevar også vil bli sendt i tilpassa versjon til Kunnskapsdepartementet og til Utdanningskomiteen i Stortinget, sidan det er Opplæringslova som er styrande for reglane. Problemet er at det er ei grense på seks kilometer, og at det ikkje er rom for å bruke skjønn når det gjeld farleg skuleveg.

–Dei kan prøve den som vil å gå seks kilometer med tunge sekkar, sa Knut Tore Nes Hjelle (V). Han tykkjer også at skuleskyssgrensa på fire kilometer for dei eldste grunnskuleelvane er i meste laget.