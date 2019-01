Reglar for bruk av rus og spel

Nyhende

Dersom ein ter seg på ein måte som svekkjer omdømet til Eid kommune, så er det eit problem, påpeika rådmann Åslaug Krogsæter, ho er godt fornøgd med at ein no har fått utforma ein politikk i Eid som gjeld rus og spel. Her vert det mellom anna presisert at det ikkje er lov til å spele på jobb og heller ikkje å spele i fritida slik at det påverkar arbeidsdagen negativt.

Negativt omdøme

Bruk av rusmiddel gjev ein risiko for helseskadar, negativt omdøme og ubehagelege opplevingar. Eid kommune vil difor arbeide systematisk med å førebygge misbruk og hjelpe dei som er i ferd med å bli avhengig av rusmiddel- og spel.

I det som vert kalla « Rusmiddel- og speleavhengepolitikk for tilsette i Eid kommune» har ein no vedteke eigne reglar om rus og spel. I tillegg til reglar som gjeld rus og spel i arbeidstida, handlar dette også om haldningar formulert som her:

*Ved representasjon og andre arbeidsrelaterte høve, forventar vi at våre tilsette viser måtehald og ei åtferd som ikkje går ut over Eid kommune sitt omdøme

* Alle som har eit ansvar for å planlegge og gjennomføre arrangement skal vere bevisst både dei positive og negative sidene med alkoholbruk. Ved alle sosiale tilstellingar i regi av Eid kommune der det blir servert alkohol, skal vi tilby alkoholfrie alternativ og vere spesielt merksame på at ingen skal kjenne seg pressa til å drikke alkohol. Eid kommune skal også syte for at det vert arrangert sosiale tilstellingar som er alkoholfrie

*Eid kommune betalar ikkje for alkohol til våre tilsette

* Eid kommune tilbyr tilsette som er eller er i ferd med å bli rusmiddel- og speleavhengige hjelp, jf. prosedyre for å følgje opp arbeidstakarar som er eller i ferd med å bli rusmiddel – og speleavhengige.

Reglar for tilsette

Følgjande reglar gjeld no for alle arbeidstakarar i Eid kommune:

•Det er forbode å bruke rusmiddel og drive med speleaktivitetar i arbeidstida

•Det er forbode å møte på jobb påverka av rusmiddel

•Det er forbode å nytte rusmiddel og spel i fritida slik at det påverkar arbeidsdagen negativt

•Helsepersonell er plikta til avhald 8 timar før arbeidstida byrjar, jf. Helsepersonellova § 8 •Legemiddel som er nødvendig på grunn av sjukdom, vert ikkje rekna som rusmiddel •

Helsepersonell som tek slike legemiddel, skal snarast orientere sin arbeidsgjevar om dette. jf. helsepersonellova § 8, 2. ledd

•Dersom bruk av medikament, føreskrive av lege, kjem i konflikt med tryggleik eller kvalitetsmessige krav, skal næraste leiar orienterast.

Felles for Stad kommune

Det er arbeidsgruppa i prosjekt arbeidsgjevarpolitikk Stad 2020 som har arbeidd med ulike reglement og rutinar som skal vere klare når Eid og Selje kommunar vert slått saman til Stad kommune. Dei har under dette arbeidet utarbeidd forslag til rusmiddel- og speleavhengepolitikk for tilsette i Stad kommune som no er blitt vedteke i arbeidsmiljøutval og administrasjonsutval i Eid kommune. Verken Eid kommune eller Selje kommune har i dag ein rusmiddel- og speleavhengepolitikk for tilsette.

Ti kvinner og ein mann

Arbeidsgruppa for arbeidsgjevarpolitikk Stad 2020 er leia av personalsjef Heidi Kroken Bruland i Eid kommune. Andre deltakarar i arbeidsgruppa er: Mirjam Bruvoll (HTV Utdanningsforbundet Eid). Barbro Os Noste (HTV Fagforbundet Eid), Laila Bødal (HTV Delta), Sissel Solheim (HTV Fagforbundet), Anne-Lise Hildenes Engeland (HVO Eid kommune), Arve Åheim (HVO Selje kommune), Vivian Hellebust Sæten (HR-rådgjevar Eid kommune), Margunn Myklebost (HR-rådgjevar Selje kommune, Heidi Marie Løvold (einingsleiar Selje kommune) og Anita Hoddevik (einingsleiar Selje kommune).

Prosedyre for oppfølging

Arbeidsgruppa vil seinare fremje sak for Arbeidsmiljøutvalet (AMU) om revidert prosedyre for å følgje opp arbeidstakarar som er eller er i ferd med å bli rusmiddel- og speleavhengige. Per i dag har ein ikkje prosedyre for følgje opp speleavhengige.