Håp om å få Navelsakervegen inn på prioriteringslista

Nyhende

– Skulebarna vert køyrde med drosje, mjølketankbilen kjem seg ikkje inn til Navelsaker på grunn av vektbegrensingar og vi har ei utfordring når det gjeld beredskap, påpeika varaordførar Kirsti Ohrvik Olsen (V), då vegen til Navelsaker var tema i formannskapet torsdag.

Fylkespolitikar og formannskapsmedlem Sigurd Reksnes (Sp) orienterte om at vegen no ligg på tredjeplass på marginallista, og at ein har håp om å endeleg få gjort noko.

– Dersom det vert jobba godt politisk, så bør det vere mogeleg å få vegen inn på prioriteringslista, påpeika han. Reksnes viste til at det no er sju barn i Navelsakerbygda.

Knut Tore Nes Hjelle (V) var oppteken av å få på plass sikring med tanka på barna, men han la også vekt på at det er viktig med tanke på dei problema det skaper for næringslivet.

–Det er håplaust når ein verken får inn varer eller ut ting som vert produsert, påpeika han.