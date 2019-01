Nyhende

– Det må vere eit klinkande klart krav at Trafikkstasjonen på Nordfjordeid ikkje blir lagt ned. Det seier Sp-politikar Sigurd Reksnes. Han meiner at det vil vere veldig uheldig for Nordfjord om ein mister tilbodet på Nordfjordeid.

– Vi må ha ein fullverdig trafikkstasjon. No må dei slutte å gå laus på dei publikumsretta tenestene, tordnar Reksnes. Han er også oppteken av å behalde vegvesen-miljøet i Leikanger.

Statens vegvesen er i endring

Statens vegvesen var tema under orienteringssakene i formannskapet torsdag. Ordførar Alfred Bjørlo fortalde at det er fleire parallelle prosessar på gang og at det er no framover at ting kjem til å skje.

Administreringa av fylkesvegane skal over til dei nye regionane, og mange til sette i Statens vegvesen vil frå ny arbeidsgjevar. Vegdirektoratet har levert framlegg om å gå frå fem regionar og over til divisjonar. Eit konsulentfirma har på oppdrag frå samferdsledepartementet levert ein rapport med tilråding om nedlegging og nedgradering av ei rekkje trafikkstasjonar, herav Nordfjordeid. Statens vegvesen vil kome med sine tilrådingar i løpet av våren.

Varaordførar Kirsti Ohrvik Olsen (V) er oppteken av dei store avstandane frå Selje og Stad.

– Viss Nordfjordeid blir berre oppmøtestad, så vil det medføre store problem, påpeika ho.