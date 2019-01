Positive til utbetring av Naveosen – Brubakken

Nyhende

Dette skriv programleiar for Nye Stad kommune, Åslaug Korgsæter, og viser til at ny bru, brei veg, gode kurver og stigningsforhold og langt færre avkøyrsler er eit framsteg for dei som bur i og reiser gjennom seinare Stad kommune, og gjennom Nordfjord – Søre Sunnmøre. Det er likevel nokre punkt utover sjølve bilvegbana som Fellesnemnda ynskjer å kommentere, og som nemnda ynskjer at vegvesenet og Vågsøy kommune tek omsyn til i den vidare planprosessen, heiter det innleiingsvis i framlegget til uttale som Fellesnemnda skal handsame på sitt møte torsdag 31. januar.

Naturmøteplass

–I kapittel 3.7 er det ikkje teke med naturmøteplassen som er etablert ved Lefdalsvatnet. Denne er allereie mykje brukt og bruken av skogsbilvegen og parkeringsplassen har auka monaleg siste tida. Anlegget ved Lefdalsvatnet er bygt i regi av Bryggja Utviklingslag og Hei og Hå 4H på Bryggja. Området er allereie i bruk til arrangement og samlingar i 4H og brukt av Bryggja skule og barnehagebussen i Vågsøy. Det er difor litt knapt med avsette parkeringsplassar dersom ein ikkje kan parkere i massetaket/deponiet. Av innspela til planprogrammet ser ein at det kan vere interesse for overskotsmassar i nærområdet. Ein treng kanskje ikkje å fylle opp heile området som er brukt til parkering i dag.

For smal turveg

–Dei som køyrer strekninga Naveosen - Brubakken jamleg, møter ofte fotgjengarar langs denne vegen. Frå området er det tilkomst til turområda sør- og nordover frå Naveosen. Turvegen som er planlagt til å vere 1,5 til 2 meter vil ikkje kunne vedlikehaldast på ein god måte og brøytast med vanleg brukt brøyteutstyr. Ettersom området er brukt heile året er dette ikkje ei god løysing. Nemnda ber om at vegvesenet ser nærare på denne løysinga, heiter det i framlegget som også konkluderer med at gangbru over Maurstadelva er svært bra.

Busetnad

Gang- og sykkelveg frå Brubakken til skulen er ikkje ein del av denne planen, men er prioritert av Vågsøy kommune i deira planar. Området Brubakken og Solibakke og vidare vestover til skulen har gode solforhold og ligg rimeleg nær skule, grendehus, butikk og avkøyringskryss aust-vest. Området er ut i frå dette eigna til busetnad. Det vil vere gunstig å kople turvegen til ein framtidig gang- og sykkelveg til skulen.