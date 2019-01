Tilhøyrer to helseregionar

Nyhende

Tone Holvik har registrert at det frå nye Volda kommune via Nordfjordrådet har blitt lufta tankar om meir samarbeid, mellom anna innanfor sjukehusfeltet.

Holvik peikar på at det er ein del praktiske hindringar sidan Volda sjukehus og Nordfjord sjukehus høyrer til to ulike helseregionar. Nordfjord sjukehus høyrer til Helse Vest og Volda sjukehus høyrer til Helse Midt Norge. Dei to helseregionane har ulike rutinar og prosedyrar, og det er mellom anna mangelfull digital kommunikasjon.

– Dei som ønskjer å reise til Volda, reiser til Volda. Det er mest stryningar og honndølar som reiser nordover. Når det gjeld fødande frå Nordfjord, så er det eit fleirtal som vel Førde framfor Volda. – Vi ser at tryggleiken med gynekolog og barnelege betyr noko for dei fødande, seier Holvik. Ho peikar på at kor mykje Volda vert brukt, har samanheng med rekrutteringssituasjonen.

– For pasientane er tryggleik, tillit og nærleik til tilboda viktig.