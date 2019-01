Avlingssvikt i 2018

Nyhende

Normalt er det under 20 søknader i kvart fylke. Utbetalinga for 2018 er omtrent lik i kvart fylke og søkjarane har i snitt fått utbetalt 80.000 kroner.

Erstatninga for grovfôr vart auka dette året då kostnaden med å kjøpe grovfôr var særleg høge. Dette skuldast tørke og avlingstap i heile Sør-Norge som medførte lengre transport og auka prispress på grovfôr.

Mest i Stryn og Gloppen

10 bønder i Bremanger fekk utbetalt til saman 546.538 kroner i erstatning for avlingstap.

1 bonde i Vågsøy fekk utbetalt 88.516 kroner.

8 bønder i Selje fekk utbetalt til saman 236.486 kroner.

8 bønder i Eid fekk utbetalt til saman 231.373 kroner.

4 bønder i Hornindal fekk utbetalt til saman 333.075 kroner

21 bønder i Gloppen fekk utbetalt til saman 1.439.201 kroner.

35 bønder i Stryn fekk utbetalt til saman 1.660. 255 kroner i erstatning.

Året 2018

Våren og sommaren 2018 var uvanleg varm og med lite eller ingen nedbør. Dette gjorde at avlinga tørka bort. Førsteslåtten vart sterkt redusert, og for enkelte vart det lite eller inga avling. Særleg hardt råka vart bønder med mykje attlegg og bønder som brukte innmarka som beite om våren.

Gras og grovfôr

Bønder som var tidleg ute med gjødsla og tok ein tidleg førsteslått fekk dei beste avlingane. Dei fekk regn på gjødsla om våren og hausta graset før det tørka bort. På andreslåtten fekk mange ei normal eller god avling, men her var det store variasjonar. Mange gjødsla ekstra for å få ein tredjeslått på hausten. Dei som var tidleg med første- og andreslåtten fekk hausta tredjeslåtten første veka i september. Etter dette vart det samanhengande regn og store nedbørsmengder utover heile hausten. Dette gav vanskelege hausteforhold og dårleg graskvalitet for dei som var seine med slå andreslåtten.

Frukt og bær

Det er også gitt erstatning etter avlingssvikt i frukt og bær. Noko av dette skuldast for lite vatning i det varme været. Men erstatningane er primært knytt til ei haglbye som skada frukta i Hardanger og frostskade på bringebær om våren i Sogn og Nordfjord. Totalt var det 27 søknader i Sogn og Fjordane og 13 saker i Hordaland.