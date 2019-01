– Har godt ambulansetilbod

Nyhende

Det var på seinsommaren i fjor medieoppslag om at ambulansetilbodet var betre på Sunnmøre enn i Nordfjord fordi dei der dreiv med trombolysebehandling. Dette starta ikkje Helse Førde opp med i sine ambulansar før i haust.

Tone Holvik legg vekt på at det no ikkje er skilnad på korleis ambulansane er utstyrte på Sunnmøre og i Nordfjord. Her i Nordfjord er det heller ingen problem når det gjeld kvalifisering av ambulansepersonell.

Tone Holvik meiner at nordfjordingane har eit godt ambulansetilbod.

– Nordfjordingane kan kjenne seg trygge. – Vi har ikkje situasjonar som tilseier at det ikkje er godt nok. Vi har ikkje avvikssaker som viser at ambulansetenesta ikkje fungerer, seier ho.