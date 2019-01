– For grunnskuleelevar kan ein bruke skjønn

Nyhende

Fjordabladet hadde nyleg ei sak om vgs-elevar som må ferdast på sterkt trafikkert riksveg mellom Haugen og Nordfjordeid, og at Eid kommune ved ordførar Alfred Bjørlo og kommunalsjef Harald Sivertsen vil be fylkesutvalet og fylkesnemnda for Vestland fylkeskommune om å gjere endringar i dagens skyssregelverk, for å sikre trygg skulekvardag for elevar i vidaregåande skule med reiseveg under 6 kilometer på trafikkfarleg og sterkt trafikkert skuleveg.

Ein forelder har kommentert på Fjordabladet si facebookside at dette er flott, men at ho då forventar at Bjørlo i same sak tek opp km-grense for grunnskuleelevar.

På sørsida av Eid, Taklo, er det smal veg utan gul stripe. Her er ikkje veglys og det er 80km fartsgrense, som ikkje alltid blir halde sidan det er liten fare for fartskontroll.

Bjørlo seier til Fjordabladet at når det gjeld grunnskule, så har ein mogelegheit for å bruke skjønn. Han peikar på at i utgangspunktet er det som gjeld skuleskyss ei administrativ avgjerd, men seier at dette er ei sak som det går an å sjå på.

– Foreldra bør be om eit møte med kommunen. Eg kan bidra til å få til eit møte. Det går an å kome med eit innspel, slik at ein får sjå på saka, seier ordføraren. Det er klagemogelegheit til politiske organ på søknader om skuleskyss.