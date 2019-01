Nyhende

Ifølgje Statens vegvesen vart 251 køyretøy kontrollert på Nordfjordeid/Måløy laurdag. Statens vegvesen hadde då ein bilbeltekontroll og kontroll av lette køyretøy.

To førarar vart gebyrlagde for ikkje å ha brukt bilbelte. Ein bil vart avskilta grunna at bilen ikkje var førevist for EU-kontroll. I tillegg vart det utferdiga ein mangellapp for tekniske manglar.