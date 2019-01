Redusert leigesats i idrettshus og Eidahallen

Nyhende

Formannskapet i Eid går inn for at leigesatsar for lag og organisasjonar i Eid idrettshus (inkl symjehallen og garderobeleige ved bruk av Eid Idrettspark) og Eidahallen vert redusert med 25% i 2019 som ei prøveordning.

Administrasjonen skal i løpet av første halvår legge fram sak om kommunal tilrettelegging for frivillig sektor, der halleige inngår som tema.

Innanfor ordinær arbeidstid kan lag og organisasjonar vederlagsfritt få leige hallane i skuleferiane. Dette må avtalast i kvart tilfelle, og det er ein føresetnad at utleige ikkje er til hinder for planlagd drift og vedlikehald.

Om lag eller organisasjonar ønskjer det stiller kommunen Eid Idrettshus og Eidahallen til disposisjon for "open hall" fredagar frå kl 18.00 til variert aktivitet. Lag og organisasjonar kan dele på organiseringa, og må søkje Eid kommune innan ein månad i førevegen. Laga er ansvarlege for tryggleiken og for tilbodet om kiosk.

Saka skal vidare til endeleg avgjerd i Eid kommunestyre.